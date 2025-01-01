Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров





Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



"21 травня у госпіталі міста Дніпро від надважких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер наш Захисник Максим Єгоров, 1985 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі міського голови.



Інформація щодо прибуття тіла та прощання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка знову сколихнула Волинь та Нововолинську громаду.Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус."21 травня у госпіталі міста Дніпро від надважких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер наш Захисник Максим Єгоров, 1985 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі міського голови.Інформація щодо прибуття тіла та прощання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію