Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров

Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров
Трагічна звістка знову сколихнула Волинь та Нововолинську громаду.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"21 травня у госпіталі міста Дніпро від надважких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер наш Захисник Максим Єгоров, 1985 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі міського голови.

Інформація щодо прибуття тіла та прощання буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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Теги: Нововолинськ, війна, Волинь, Максим Єгоров, смерть, поранення
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