Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров
Сьогодні, 21:05
Трагічна звістка знову сколихнула Волинь та Нововолинську громаду.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"21 травня у госпіталі міста Дніпро від надважких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер наш Захисник Максим Єгоров, 1985 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі міського голови.
Інформація щодо прибуття тіла та прощання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"21 травня у госпіталі міста Дніпро від надважких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер наш Захисник Максим Єгоров, 1985 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі міського голови.
Інформація щодо прибуття тіла та прощання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров
Сьогодні, 21:05
У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня
Сьогодні, 20:00
Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди.
Сьогодні, 18:21