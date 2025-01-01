У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів.



ДТП сталося увечері, 22 травня на проспекті Відродження у Луцьку, біля Волинської обласної дитячої лікарні.



«Задній летів, як неадекват», - цитують пабліки очевидців.

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