У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.

Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів.

ДТП сталося увечері, 22 травня на проспекті Відродження у Луцьку, біля Волинської обласної дитячої лікарні.

«Задній летів, як неадекват», - цитують пабліки очевидців.
У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров
Сьогодні, 21:05
У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня
Сьогодні, 20:00
Арештували активи сина експрезидента Мотор Січі на пів мільярда гривень
Сьогодні, 19:03
Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди.
Сьогодні, 18:21
Схожі новини
У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО
15 травня, 07:32
У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
02 квітня, 22:01
Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний Знімав стрес після ДТП: у Луцьку зіткнулися два легковики, один із водіїв був п'яний
30 березня, 18:56
У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО У Луцьку легковик влетів під вантажівку. ВІДЕО
30 березня, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров
Сьогодні, 21:05
 0
У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Арештували активи сина експрезидента Мотор Січі на пів мільярда гривень
Сьогодні, 19:03
 0
Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди.
Сьогодні, 18:21
 0
Медіа
відео
1/8