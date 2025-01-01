У Луцьку біля лікарні зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:35
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.
Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів.
ДТП сталося увечері, 22 травня на проспекті Відродження у Луцьку, біля Волинської обласної дитячої лікарні.
«Задній летів, як неадекват», - цитують пабліки очевидців.
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Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів.
ДТП сталося увечері, 22 травня на проспекті Відродження у Луцьку, біля Волинської обласної дитячої лікарні.
«Задній летів, як неадекват», - цитують пабліки очевидців.
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