Батьки загиблого Героя з Волині придбали авто для побратимів сина

Анатолій та Надія Оласюки із села Зарудчі, чий син Артем загинув 30 травня 2024 року на Донеччині, придбали автівку для побратимів сина.



Про це повідомляють на сторінках газети



Батьки часто спілкуються із товаришами Артема, з якими він ділив солдатську кашу. Тож і вирішили у пам’ять сина допомогти його побратимам із 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.



«Ми надіслали хлопцям кошти, аби вони вибрали, який саме автомобіль їм потрібен. Хлопці відразу відмовлялися. Але все-таки ми наполягли. Постійно донатимо, однак хотілося щось зробити саме для друзів сина. Отримані кошти мені не треба. Хай вони краще збережуть чиєсь життя на фронті», – підсумувала цю важливу справу Надія Оласюк.



Днями синові побратими уже надіслали фото автомобіля, котрий їм усім нагадуватиме про Артема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянитаіз села Зарудчі, чий син Артем загинув 30 травня 2024 року на Донеччині, придбали автівку для побратимів сина.Про це повідомляють на сторінках газети "Нове життя" Батьки часто спілкуються із товаришами Артема, з якими він ділив солдатську кашу. Тож і вирішили у пам’ять сина допомогти його побратимам із 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.«Ми надіслали хлопцям кошти, аби вони вибрали, який саме автомобіль їм потрібен. Хлопці відразу відмовлялися. Але все-таки ми наполягли. Постійно донатимо, однак хотілося щось зробити саме для друзів сина. Отримані кошти мені не треба. Хай вони краще збережуть чиєсь життя на фронті», – підсумувала цю важливу справу Надія Оласюк.Днями синові побратими уже надіслали фото автомобіля, котрий їм усім нагадуватиме про Артема.

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