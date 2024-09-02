У Луцьку відкрили виставку робіт 15-річного школяра на патріотичну тематику. ВІДЕО

Дмитра Приймака під назвою "За волю, за свободу, за нашу неньку Україну".



Вона присвячена захисникам України та боротьбі у час повномасштабної війни, - повідомляє



Керівниця Дмитра — Людмила Бірук, вчителька образотворчого мистецтва, жінка втратила на війні чоловіка та племінника. Жінка розповіла, що серед картин Дмитра є портрет її коханого.



"Мого чоловік Олександр Бірук був на війні 1,5 роки, а загинув 19 лютого 2024. Хлопців було дуже мало і він пішов на "нуль" і 15 лютого в нього була відпустка і він свою відпустку віддав побратиму, в якого народилась дитина, — пригадує Людмила Бірук. — Він звідти не вернувся, віддав своє життя за іншого"



Зі слів Дмитра Приймака, малювати він почав у шостому класі. Війна, любов до України, історії бойових бригад, сучасна зброя українських захисників – теми, які зображає на картинах. Каже, привіз до Луцька 21 роботу у техніці графічного мистецтва.



"Я поступово змінював стиль малювання, зараз перейшов до графіки, яка мені дуже сильно подобається і вирішив зробити таку виставку. Малюю в основному чорною ручкою, маркерами, олівцями", — говорить школяр, автор виставки.



Вхід на виставку безплатний, вона триватиме упродовж місяця у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відкрилась виставка графіки 15-річного школяра з Каменя-Каширськогопід назвою "За волю, за свободу, за нашу неньку Україну".Вона присвячена захисникам України та боротьбі у час повномасштабної війни, - повідомляє Суспільне. Керівниця Дмитра —, вчителька образотворчого мистецтва, жінка втратила на війні чоловіка та племінника. Жінка розповіла, що серед картин Дмитра є портрет її коханого."Мого чоловікбув на війні 1,5 роки, а загинув 19 лютого 2024. Хлопців було дуже мало і він пішов на "нуль" і 15 лютого в нього була відпустка і він свою відпустку віддав побратиму, в якого народилась дитина, — пригадує Людмила Бірук. — Він звідти не вернувся, віддав своє життя за іншого"Зі слів Дмитра Приймака, малювати він почав у шостому класі. Війна, любов до України, історії бойових бригад, сучасна зброя українських захисників – теми, які зображає на картинах. Каже, привіз до Луцька 21 роботу у техніці графічного мистецтва."Я поступово змінював стиль малювання, зараз перейшов до графіки, яка мені дуже сильно подобається і вирішив зробити таку виставку. Малюю в основному чорною ручкою, маркерами, олівцями", — говорить школяр, автор виставки.Вхід на виставку безплатний, вона триватиме упродовж місяця у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію