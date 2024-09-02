У Луцьку відкрили виставку робіт 15-річного школяра на патріотичну тематику. ВІДЕО

У Луцьку відкрили виставку робіт 15-річного школяра на патріотичну тематику. ВІДЕО
У Луцьку відкрилась виставка графіки 15-річного школяра з Каменя-Каширського Дмитра Приймака під назвою "За волю, за свободу, за нашу неньку Україну".

Вона присвячена захисникам України та боротьбі у час повномасштабної війни, - повідомляє Суспільне.

Керівниця Дмитра — Людмила Бірук, вчителька образотворчого мистецтва, жінка втратила на війні чоловіка та племінника. Жінка розповіла, що серед картин Дмитра є портрет її коханого.
У Луцьку відкрили виставку робіт 15-річного школяра на патріотичну тематику. ВІДЕО

"Мого чоловік Олександр Бірук був на війні 1,5 роки, а загинув 19 лютого 2024. Хлопців було дуже мало і він пішов на "нуль" і 15 лютого в нього була відпустка і він свою відпустку віддав побратиму, в якого народилась дитина, — пригадує Людмила Бірук. — Він звідти не вернувся, віддав своє життя за іншого"
У Луцьку відкрили виставку робіт 15-річного школяра на патріотичну тематику. ВІДЕО

Зі слів Дмитра Приймака, малювати він почав у шостому класі. Війна, любов до України, історії бойових бригад, сучасна зброя українських захисників – теми, які зображає на картинах. Каже, привіз до Луцька 21 роботу у техніці графічного мистецтва.

"Я поступово змінював стиль малювання, зараз перейшов до графіки, яка мені дуже сильно подобається і вирішив зробити таку виставку. Малюю в основному чорною ручкою, маркерами, олівцями", — говорить школяр, автор виставки.
У Луцьку відкрили виставку робіт 15-річного школяра на патріотичну тематику. ВІДЕО

Вхід на виставку безплатний, вона триватиме упродовж місяця у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва.


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Теги: мистецтво, Волинь, Луцьк, Камінь-Каширський, виставка
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