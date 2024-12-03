Відпочинок в Чорногорії: цікавий напрямок для відпустки на морі





Найкращі курорти Чорногорії для відпочинку дорослих

Точніше, для романтиків, шанувальників історичних блокбастерів та фентезі. Для всіх, хто вважає, що відпочинок у ресторанах, нічні вечірки, прогулянки хайкінг-тропами та морські пригоди – запорука успішного відпочинку на морі. Зверніть увагу на готелі курортів у Боко-Которській затоці: Герцег-Нові, Пераст, Бієла, Котор, Тіват. Включіть у план відпустки відвідування термальних джерел Ігало та розкішного комплексу Порто Монтенегро з яхт-клубом, ресторанами та арт-центрами.



Влітку 2025 року авіатур з Польщі до Чорногорії з відпочинком у готелі 2-3* Тівата або Котора на першій лінії коштує від 48000 грн. Ціни путівок до чорногорських готелів 4-5* із власним пляжем на першій лінії стартують від 102000 грн. (з прямим перельотом, трансфером аеропорт-готель-аеропорт, страховкою, сніданками).



Підказка онлайн турагенції АНЕКС Тур: У пошуковій системі на сайті агенції є спеціальний фільтр «готелі для дорослих». Один клік – і гарантована відпустка в готелі adult only. Один із топових готелів Чорногорії 12+ California Hotel на курорті Свєті Стефан. Ціна від 88000 грн. для двох туристів включає сніданок у ресторані з видом на Адріатику та користування пляжем.



Куди поїхати на море до Чорногорії з дітьми

«Дитячими» пляжами Чорногорії традиційно вважаються курорти Бечічі та Петровац: безпечний вхід у море, бездоганна пляжна інфраструктура, зручно пересуватися з дитячими візками. У Будві десятки чудових пляжів та найбільший на узбережжі Адріатики аквапарк. Пологий вхід у море на Королівському пляжі курортного містечка Бар. Спокійний недорогий відпочинок гарантований на пляжі Сутоморе. На кілька кілометрів простягся піщаний Великий Пляж (південь від курорту Ульцинь, нагороджений Блакитним Прапором), але дістатися до нього простіше на власному авто.



Ціни путівок до Чорногорії влітку 2025 року залежать від способу подорожі:



За програмою «тільки проживання» відпочинок у червні для двох дорослих туристів стартує від 10000 грн (7 ночей, готель 2-3*, без харчування; курорти Петровац, Сутоморе, Будва, Бечічі).

Недорогі пляжні автобусні тури з Одеси на курорти Петровац, Бечічі, Рафаїловичі, Будва коштують від 26000 грн (5 ночей в готелі, двоє дорослих, без харчування). Готель все включено або з повним пансіоном в Ульціні, Сутоморе або Петроваці коштує від 48000 грн.

Вісім днів відпочинку на морі у Будві, Петроваці чи Рафіловичі з вильотом із польського Жешува коштують від 27000 грн. Готелі на першій лінії від 43000 грн. на двох без харчування, від 55000 грн. з повним пансіоном або все включено. Гарячі тури коштують на 5-7% дешевше.



Підказка онлайн турагенції АНЕКС Тур: Для самостійного пошуку турів до Чорногорії використовуйте фільтри пошукової системи сайту: готелі на першій лінії, з дитячими клубами, біля піщаних пляжів. Картка кожного туру містить інформацію про готель, точне розташування на курорті (карта), фотографії території та номерів.



Персональний список пляжних турів до Чорногорії на сезон 2025

Достатньо скласти власний список критеріїв ідеальної відпустки на море: пляж для дітлахів або досвідчених плавців, поблизу дитячих майданчиків або нічних клубів, поряд з аквапарком, дайвінг-центром, причалом з яхтами та поромами або торговими центрами. В онлайн-турагенції АНЕКС Тур підготують список путівок під персональний формат відпочинку та бюджет. Літня відпустка в Чорногорії буде чудовою.



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