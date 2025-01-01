Троє волинян налагодили в приміщенні колишнього дитячого табору тютюновий цех

На Волині викрили підпільний цех, де виготовляли тютюнові вироби.Про це повідомили у пресслужбі волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження про вчинення групою осіб незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів та незаконних дій із марками акцизного податку (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України), викрито діяльність підпільного цеху з виробництва контрафактних цигарок.За даними слідства, троє волинян налагодили в приміщенні колишнього дитячого табору у Луцькому районі виготовлення і збут тютюнових виробів.Цигарки виготовляли за допомогою спеціального обладнання із замовленої в Інтернеті сировини.Готову продукцію фасували у пачки та клеїли підроблені марки акцизного податку, які друкували на принтері.Після цього фальсифікат продавали.У ході санкціонованих судом обшуків у приміщенні підпільного цеху та оселях фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та сировину для виготовлення тютюнових виробів, а також готову продукцію загальною вартістю близько 800 тисяч гривень.Встановлюються особи усіх причетних до незаконної діяльності.