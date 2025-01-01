Троє волинян налагодили в приміщенні колишнього дитячого табору тютюновий цех
Сьогодні, 16:47
На Волині викрили підпільний цех, де виготовляли тютюнові вироби.
Про це повідомили у пресслужбі волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження про вчинення групою осіб незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів та незаконних дій із марками акцизного податку (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України), викрито діяльність підпільного цеху з виробництва контрафактних цигарок.
За даними слідства, троє волинян налагодили в приміщенні колишнього дитячого табору у Луцькому районі виготовлення і збут тютюнових виробів.
Цигарки виготовляли за допомогою спеціального обладнання із замовленої в Інтернеті сировини.
Готову продукцію фасували у пачки та клеїли підроблені марки акцизного податку, які друкували на принтері.
Після цього фальсифікат продавали.
У ході санкціонованих судом обшуків у приміщенні підпільного цеху та оселях фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та сировину для виготовлення тютюнових виробів, а також готову продукцію загальною вартістю близько 800 тисяч гривень.
Встановлюються особи усіх причетних до незаконної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження про вчинення групою осіб незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів та незаконних дій із марками акцизного податку (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України), викрито діяльність підпільного цеху з виробництва контрафактних цигарок.
За даними слідства, троє волинян налагодили в приміщенні колишнього дитячого табору у Луцькому районі виготовлення і збут тютюнових виробів.
Цигарки виготовляли за допомогою спеціального обладнання із замовленої в Інтернеті сировини.
Готову продукцію фасували у пачки та клеїли підроблені марки акцизного податку, які друкували на принтері.
Після цього фальсифікат продавали.
У ході санкціонованих судом обшуків у приміщенні підпільного цеху та оселях фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та сировину для виготовлення тютюнових виробів, а також готову продукцію загальною вартістю близько 800 тисяч гривень.
Встановлюються особи усіх причетних до незаконної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Троє волинян налагодили в приміщенні колишнього дитячого табору тютюновий цех
Сьогодні, 16:47
Обіцяв переправити до Румунії: на Волині житель Харківщини організував «схему для ухилянтів»
Сьогодні, 16:09
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Олівком
Сьогодні, 15:38
Зеленський про обмін «1000 на 1000»: зʼясовуємо деталі по кожному, кого подали у списках із рф
Сьогодні, 15:13
Журналіст Бутусов розкрив деталі своєї служби в армії
Сьогодні, 14:36