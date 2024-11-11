На Сумщині загинув Герой з Волині Юрій Годлевський
Сьогодні, 14:09
Берестечківську громаду знову сколихнула сумна звістка.
"Поблизу населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання 11.11.2024 року загинув Годлевський Юрій Павлович, 1996 р.н., житель с. Лобачівка.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!" - повідомили у громаді.
Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"Поблизу населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання 11.11.2024 року загинув Годлевський Юрій Павлович, 1996 р.н., житель с. Лобачівка.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!" - повідомили у громаді.
Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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