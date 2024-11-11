На Сумщині загинув Герой з Волині Юрій Годлевський





"Поблизу населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання 11.11.2024 року загинув Годлевський Юрій Павлович, 1996 р.н., житель с. Лобачівка.



У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!" -



Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Берестечківську громаду знову сколихнула сумна звістка."Поблизу населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання 11.11.2024 року загинув, 1996 р.н., житель с. Лобачівка.У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!" - повідомили у громаді.Зазначається, що про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

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