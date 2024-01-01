Удар по Курахівському водосховищу: вода продовжує прибувати, але підтоплень поки не було





Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, пише



«Щодо пошкодження дамби — так нам і не вдалося виїхати та обстежити її. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв’язувався з колегами — критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», — сказав він.



Падун припустив, що може бути пошкоджений один зі шлюзів, оскільки війська рф протягом останніх місяців щотижня намагався влучити в дамбу керованими авіабомбами.



«Протягом трьох місяців її намагалися постійно зруйнувати, але дамба так збудована, що все дзеркало водоймища не може злитися. Там є критичний рівень водоймища, який може злитися, і той мінімум, який залишається», — сказав Падун.



Увечері 11 листопада стало відомо про пошкодження на Курахівському водосховищі через російський обстріл. У Курахівській МВА казали про ймовірне пошкодження дамби, у Донецькій ОВА — греблі. Висновок про ймовірне руйнування зробили через підняття води в селах поруч.



У якому стані споруда — поки що не відомо. Огляд місця прильоту ускладнений через активні бої на Покровському та Курахівському напрямках.



У Донецькій ОВА попередили, що цей удар потенційно загрожує жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині.



Тим часом російські «військові блогери» поширюють інформацію, нібито гідротехнічний об’єкт підірвали українські військові, щоб сповільнити наступ окупантів.



Прокремлівські канали також поширили фото ніби зруйнованої дамби, але виявилося, що це світлина Козаровицької дамби в Київській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища на Донеччині до населених пунктів нижче за течією річки Вовча продовжує прибувати вода. Поки що підтоплень будинків не фіксували.Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації, пише Громадське «Щодо пошкодження дамби — так нам і не вдалося виїхати та обстежити її. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв’язувався з колегами — критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», — сказав він.Падун припустив, що може бути пошкоджений один зі шлюзів, оскільки війська рф протягом останніх місяців щотижня намагався влучити в дамбу керованими авіабомбами.«Протягом трьох місяців її намагалися постійно зруйнувати, але дамба так збудована, що все дзеркало водоймища не може злитися. Там є критичний рівень водоймища, який може злитися, і той мінімум, який залишається», — сказав Падун.Увечері 11 листопада стало відомо про пошкодження на Курахівському водосховищі через російський обстріл. У Курахівській МВА казали про ймовірне пошкодження дамби, у Донецькій ОВА — греблі. Висновок про ймовірне руйнування зробили через підняття води в селах поруч.У якому стані споруда — поки що не відомо. Огляд місця прильоту ускладнений через активні бої на Покровському та Курахівському напрямках.У Донецькій ОВА попередили, що цей удар потенційно загрожує жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині.Тим часом російські «військові блогери» поширюють інформацію, нібито гідротехнічний об’єкт підірвали українські військові, щоб сповільнити наступ окупантів.Прокремлівські канали також поширили фото ніби зруйнованої дамби, але виявилося, що це світлина Козаровицької дамби в Київській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію