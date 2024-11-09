На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Шум





"Зі скорботою повідомляємо, що 09.11.2024 в смт. Шевченкове Куп’янського району Харківської області помер наш захисник, житель м.Любомль – Шум Олександр Васильович, 1979 р.н.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо з вами біль від втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна та світла пам’ять нашому захиснику!" -



Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка з фронту знову сколихнула Любомльську громаду."Зі скорботою повідомляємо, що 09.11.2024 в смт. Шевченкове Куп’янського району Харківської області помер наш захисник, житель м.Любомль –, 1979 р.н.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо з вами біль від втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна та світла пам’ять нашому захиснику!" - повідомили у громаді.Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» повідомлять згодом.

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