Вночі росія запустила по Україні 110 «шахедів», ракети та авіабомби





Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.



Окупанти:



- атакували Харків зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф;



- атакували Чернігівщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області рф;



- обстріляли керованими авіабомбами Сумську та Харківську області;



- запустили по Україні 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська.



Станом на 11:00 12 листопада підтверджено збиття 46 БпЛА у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.



Ще 60 російських безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, два дрони вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 12 листопада війська рф атакували Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed, ракетами та керованими авіабомбами.Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.Окупанти:- атакували Харків зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф;- атакували Чернігівщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області рф;- обстріляли керованими авіабомбами Сумську та Харківську області;- запустили по Україні 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська.Станом на 11:00 12 листопада підтверджено збиття 46 БпЛА у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.Ще 60 російських безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, два дрони вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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