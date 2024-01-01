Вночі росія запустила по Україні 110 «шахедів», ракети та авіабомби

Вночі росія запустила по Україні 110 «шахедів», ракети та авіабомби
У ніч проти 12 листопада війська рф атакували Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed, ракетами та керованими авіабомбами.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти:

- атакували Харків зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф;

- атакували Чернігівщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області рф;

- обстріляли керованими авіабомбами Сумську та Харківську області;

- запустили по Україні 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська.

Станом на 11:00 12 листопада підтверджено збиття 46 БпЛА у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 60 російських безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, два дрони вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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