На Волині Укртрансбезпека, поліція та податкова перевіряють пасажирський транспорт

На території Волинської області працівники Укртрансбезпеки спільно з поліцейськими та податківцями почали проведення профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті.Службовці перевіряють, чи дотримуються перевізники й водії встановлених правил та норм.Про це повідомляє відділу державного нагляду Укртрансбезпеки.В Укртрансбезпеці зазначають, що початок широкомасштабної війни російської федерації проти України та, відповідно, закриття повітряного та морського простору призвели до зростання пасажиропотоку України на наземному автомобільному транспорті, активізувалася діяльність «нелегальних» перевізників, відбувається систематичне порушення перевізниками транспортного законодавства в частині дотримання режиму праці та відпочинку водіїв, належним чином не дотримуються маршрути тощо.Саме з цією метою і проводять рейди. Вони триватимуть з 11 по 17 листопада.Заходи існують, аби знизити рівень аварійності та ступінь тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод на пасажирському автомобільному транспорті, а також посилити державний контроль за безпекою перевезень.- технічний стан транспортних засобів, відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортних засобів встановленим вимогам;- обов'язкове проведенню передрейсових медичних оглядів водіїв та передрейсових технічних оглядів автобусів;- виконання вимог щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіями автобусів;- дотримання вимог організації нерегулярних автобусних перевезень пасажирів у частині порушення регулярності руху одним автомобільним перевізником за одним маршрутом прямування частіше ніж два рази на тиждень;- дотримання автомобільними перевізниками нерезидентами автотранспортного законодавства України, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів у частині не перетинання кордону на міжнародних автобусних маршрутах загального користування;- дотримання вимог щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів або перевезення організованих дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів;- дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт автомобільними перевізниками у частині пільгового перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами;- дотримання правил безпеки при виконанні перевезень організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення, а також у зворотному напрямку.