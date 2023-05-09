На Волині чоловік до смерті побив свого знайомого





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Ще 6 листопада до медзакладу в Луцьку доставили 51-річного мешканця Переспи з численними травмами та забоями.



Співробітники поліції встановили, що побив знайомого 40-річний односелець.



11 листопада потерпілий помер.



За цим фактом, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі вчора ж оголосили підозру фігуранту за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.



Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині слідчі оголосили про підозру зловмиснику, який завдав смертельних ушкоджень знайомому.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Ще 6 листопада до медзакладу в Луцьку доставили 51-річного мешканця Переспи з численними травмами та забоями.Співробітники поліції встановили, що побив знайомого 40-річний односелець.11 листопада потерпілий помер.За цим фактом, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі вчора ж оголосили підозру фігуранту за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.

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