На Волині чоловік до смерті побив свого знайомого
Сьогодні, 11:59
На Волині слідчі оголосили про підозру зловмиснику, який завдав смертельних ушкоджень знайомому.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Ще 6 листопада до медзакладу в Луцьку доставили 51-річного мешканця Переспи з численними травмами та забоями.
Співробітники поліції встановили, що побив знайомого 40-річний односелець.
11 листопада потерпілий помер.
За цим фактом, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі вчора ж оголосили підозру фігуранту за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.
Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Ще 6 листопада до медзакладу в Луцьку доставили 51-річного мешканця Переспи з численними травмами та забоями.
Співробітники поліції встановили, що побив знайомого 40-річний односелець.
11 листопада потерпілий помер.
За цим фактом, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі вчора ж оголосили підозру фігуранту за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.
Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.
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