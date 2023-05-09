На Волині чоловік до смерті побив свого знайомого

На Волині чоловік до смерті побив свого знайомого
На Волині слідчі оголосили про підозру зловмиснику, який завдав смертельних ушкоджень знайомому.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Ще 6 листопада до медзакладу в Луцьку доставили 51-річного мешканця Переспи з численними травмами та забоями.

Співробітники поліції встановили, що побив знайомого 40-річний односелець.

11 листопада потерпілий помер.

За цим фактом, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі вчора ж оголосили підозру фігуранту за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.


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Теги: Волинь, побиття, поліція
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