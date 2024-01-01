На Волині вночі горів житловий будинок

На Волині вночі горів житловий будинок
12 листопада о 2:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце виклику прибули вогнеборці 14-ї ДПРЧ селища Ратне та МПО сіл Річиця і Заброди. Під час ліквідації пожежі рятувальники організували одну ланку ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі.

У ході розвідки потерпілих не виявлено. Загорання вдалося ліквідувати за допомогою двох водяних стволів о 3:42. Причина пожежі встановлюється.
На Волині вночі горів житловий будинок
На Волині вночі горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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