На Волині вночі горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце виклику прибули вогнеборці 14-ї ДПРЧ селища Ратне та МПО сіл Річиця і Заброди. Під час ліквідації пожежі рятувальники організували одну ланку ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі.



У ході розвідки потерпілих не виявлено. Загорання вдалося ліквідувати за допомогою двох водяних стволів о 3:42. Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 листопада о 2:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце виклику прибули вогнеборці 14-ї ДПРЧ селища Ратне та МПО сіл Річиця і Заброди. Під час ліквідації пожежі рятувальники організували одну ланку ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі.У ході розвідки потерпілих не виявлено. Загорання вдалося ліквідувати за допомогою двох водяних стволів о 3:42. Причина пожежі встановлюється.

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