Сирський зустрівся з волонтером Стерненком

Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Головнокомандувач Олександр Сирський зустрівся з волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим, а також засновницею благодійного фонду Dignitas Любов'ю Шипович і співзасновницею ГО "Принцип" Любов'ю Галан.

Про це повідомили в Генштабі, пише LB.ua.

Зустріч відбулася наступного тижня після того, як Сергій Стерненко з посиланням на джерела в Генштабі повідомив про ймовірну причетність головкома до оголошення його в розшук через неявку за повісткою, яку надіслали на адресу, за якою він не мешкає вже багато років. У Генштабі нині повідомили, що зустріч Сирського з волонтерами провели за сприяння радника президента Дмитра Литвина.

"Було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України. Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії. Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії", – розповіли в Генштабі.

Там вважають, що "така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство".

Сергій Стерненко зі свого боку повідомив, що пішов на зустріч, "щоб особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучую вже тривалий час".

"Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо. Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання", – пояснив волонтер.

Окремо він підняв тему подальшого розвитку безпілотних систем, зокрема для ППО.

Оголошення Стерненка в розшук

7 листопада волонтер, який займається, зокрема, закупівлею і забезпеченням Сил оборони FPV-дронами, повідомив про оголошення його в розшук через неявку до одеського ТЦК. Про розшук він дізнався з публікації на підсанкційному ресурсі "Страна". Він сказав, що в "Резерв+" його розшук не відображається, а також пояснив, що актуальну адресу проживання подав через додаток. Повістку надіслали за адресою, де волонтер багато років не живе.

Цю ситуацію Стерненко пов'язав з можливою "помстою" за критику і заклики реформувати армійську систему.

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Теги: Сирський, Стерненко
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