Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень, - Генштаб

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто третя доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.Про це повідомив Генштаб.На Харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки.Ворог активно застосовував авіацію на Лиманському напрямку, ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Зарічне, Лиман та Ямполівка, крім того, загарбники десять разів атакували позиції українських захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Невське, Терни, Новомихайлівка та Серебрянка.На Сіверському напрямку відбито один штурм російських загарбників поблизу Виїмки, до того ж терористи завдали авіаційних ударів по районах Закітного, Дронівки та Сіверська.Активно застосовуючи авіацію на Краматорському напрямку, окупанти атакували три рази у районах Часового Яру. Успіху не мали.За минулу добу на Торецькому напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового.На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки.П’ять разів безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Крім цього, ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах Одрадокам’янка та Веселе.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари, застосувавши чотири ракети, а також 84 авіаудари, скинувши 145 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новеньке, Журавка, Басівка, Краснопілля Сумської області; Сергіївка, Закітне, Сіверськ, Дронівка, Торецьк, Катеринівка, Петрівка, Костянтинівка, Дружба, Романівка, Мирноград, Курахове, Новодонецьке, Максимівка, Велика Новосілка Донецької області.За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи противника.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1950 осіб. Також українські воїни знешкодили 23 танки, 81 бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.