У Луцьку презентували новий фотопроєкт





На виставці — 9 фотостендів з історіями переселенців із Донецької, Запорізької та Херсонської областей, розповіла Ліна Галан.



"Кожна світлина говорить про те, як психологічно і фізично важко людям переносити війну. Це проєкт ООН у галузі народонаселення і саме вони виступили з такою ініціативою, зібрали світлини, історії людей і зобразили її у такій фотовиставці", — зазначила Ліна Галан.



Мама двох доньок Яна Бойко із Сумщини, живе в Луцьку пів року. Жінка приходить у хаб у вільний від роботи час.



"Я живу тут недалеко в Луцьку, в частому секторі, допомагаю літній людині і за це вона мене прихистила, каже переселенка. — Картини мені дуже сподобались, тому що це все близько мені, я теж більшість речей залишила вдома. Кожна картина відгукується по-своєму, і записки, і ключі від дому".



Вікторія Батура — із Бучі. Жінка знайшла прихисток у Луцьку на початку повномасштабної війни та згодом повернулася до рідної домівки на Київщину. На відкритті фотовиставки переселенка показала моновиставу "Сильна", яку вона вперше презентувала у Луцьку два роки тому.



Фотопроєкт "(Не)помітні історії" презентували у багатьох містах України, сказала Ліна Галан. У Луцьку виставка триватиме 5 днів, щодня у різних локаціях міста.



Довідково: як розповіла Суспільному директорка обласного Департаменту соціальної та ветеранської політики Оксани Гобод, від початку повномасштабної війни Волинь прийняла 80917 переселенців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 11 листопада презентували фотопроєкт "(Не)помітні історії", в якому представили світлини та розповіді внутрішньо переміщених українців.На виставці — 9 фотостендів з історіями переселенців із Донецької, Запорізької та Херсонської областей, розповіла Суспільному співорганізаторка виставки, начальниця міського управління соцслужб для сім'ї, дітей і молоді"Кожна світлина говорить про те, як психологічно і фізично важко людям переносити війну. Це проєкт ООН у галузі народонаселення і саме вони виступили з такою ініціативою, зібрали світлини, історії людей і зобразили її у такій фотовиставці", — зазначила Ліна Галан.Мама двох доньокіз Сумщини, живе в Луцьку пів року. Жінка приходить у хаб у вільний від роботи час."Я живу тут недалеко в Луцьку, в частому секторі, допомагаю літній людині і за це вона мене прихистила, каже переселенка. — Картини мені дуже сподобались, тому що це все близько мені, я теж більшість речей залишила вдома. Кожна картина відгукується по-своєму, і записки, і ключі від дому".— із Бучі. Жінка знайшла прихисток у Луцьку на початку повномасштабної війни та згодом повернулася до рідної домівки на Київщину. На відкритті фотовиставки переселенка показала моновиставу "Сильна", яку вона вперше презентувала у Луцьку два роки тому.Фотопроєкт "(Не)помітні історії" презентували у багатьох містах України, сказала Ліна Галан. У Луцьку виставка триватиме 5 днів, щодня у різних локаціях міста.Довідково: як розповіла Суспільному директорка обласного Департаменту соціальної та ветеранської політики, від початку повномасштабної війни Волинь прийняла 80917 переселенців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію