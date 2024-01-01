Новий начальник Волинської ОВА зібрав керівництво та голів фракцій Волиньради: подробиці
Сьогодні, 03:12
У Волинській обласній військовій адміністрації новий начальник Іван Рудницький зібрав керівництво та голів фракцій політичних партій Волинської обласної ради.
Про це Іван Рудницький повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Говорили про єдність дій представників влади всіх рівнів Волині. Хочу, аби ми працювали разом на результат заради добробуту області та держави. Моя позиція – вирішувати проблеми спільно та комунікувати з усіх питань життєдіяльності у формі діалогу. Вважаю, що це початок співпраці, яка дасть вагомий результат», – йдеться в дописі.
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Про це Іван Рудницький повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Говорили про єдність дій представників влади всіх рівнів Волині. Хочу, аби ми працювали разом на результат заради добробуту області та держави. Моя позиція – вирішувати проблеми спільно та комунікувати з усіх питань життєдіяльності у формі діалогу. Вважаю, що це початок співпраці, яка дасть вагомий результат», – йдеться в дописі.
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