Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12-13 листопада

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12-13 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-13 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 11 листопада, була сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок та середу, 12 та 13 листопада, буря трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень).

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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