Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-13 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, 11 листопада, була сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок та середу, 12 та 13 листопада, буря трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень).Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.