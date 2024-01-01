12 листопада на Волині: гортаючи календар

12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають колишній голова Волинської військової облдержадміністрації Юрій Погуляйко, волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).

За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Борис, Данило, Дмитро, Костянтин.

Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12-13 листопада
Сьогодні, 01:30
12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки заробляють таксисти в Луцьку
11 листопад, 23:18
Газ, світло та вода: чи зростуть ціни на комуналку взимку
11 листопад, 22:43
Скільки годин будемо без світла взимку: свіжий прогноз експерта
11 листопад, 22:11
Схожі новини
11 листопада на Волині: гортаючи календар 11 листопада на Волині: гортаючи календар
11 листопад, 00:00
Коли Україна святкує День святого Миколая 2024 року: що це за постать, які традиції існують Коли Україна святкує День святого Миколая 2024 року: що це за постать, які традиції існують
09 листопад, 05:14
9 листопада на Волині: гортаючи календар 9 листопада на Волині: гортаючи календар
09 листопад, 00:00
7 листопада на Волині: гортаючи календар 7 листопада на Волині: гортаючи календар
07 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12-13 листопада
Сьогодні, 01:30
 0
12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Скільки заробляють таксисти в Луцьку
11 листопад, 23:18
 0
Газ, світло та вода: чи зростуть ціни на комуналку взимку
11 листопад, 22:43
 0
Скільки годин будемо без світла взимку: свіжий прогноз експерта
11 листопад, 22:11
 0
Медіа
відео
1/8