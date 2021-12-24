Скільки заробляють таксисти в Луцьку





На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту



Скільки заробляють таксисти в Луцьку



Служба «Еко Таксі» 7737 у м. Луцьк шукає водіїв на електромобілі Nissan Leaf та Hyundai Ioniq. За таку роботу готові платити від 18 000 до 20 000 грн.



Роботодавець надає:

авто,

телефон із ПЗ,

гнучкий графік роботи.



«Ми надаємо для роботи сучасний електромобіль, телефон із програмним забезпеченням без внесення орендної плати; обслуговуємо та миємо автомобіль за рахунок компанії. Пропонуємо на вибір гнучкі графіки роботи», – йдеться в оголошенні.



Як йдеться на сайті з пошуку роботи, в середньому «таксист» у Луцьку заробляє 32 500 грн.



Це на 30% більше, якщо порівнювати з листопадом минулого року.



Скільки заробляють таксисти в Україні



Найвищу оплату за таку роботу мають водії у Львові – 32 тисячі гривень. У столиці – 30 тисяч гривень. На третьому місці – Дніпро із зарплатнею у розмірі 27 500 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку є чимало пропозицій роботи із пристойною зарплатою. Є й такі, де платять вище середнього.На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту «Конкурент» знайшли актуальну вакансію, де пропонують роботу у службі таксі.Скільки заробляють таксисти в ЛуцькуСлужба «Еко Таксі» 7737 у м. Луцьк шукає водіїв на електромобілі Nissan Leaf та Hyundai Ioniq. За таку роботу готові платити від 18 000 до 20 000 грн.Роботодавець надає:авто,телефон із ПЗ,гнучкий графік роботи.«Ми надаємо для роботи сучасний електромобіль, телефон із програмним забезпеченням без внесення орендної плати; обслуговуємо та миємо автомобіль за рахунок компанії. Пропонуємо на вибір гнучкі графіки роботи», – йдеться в оголошенні.Як йдеться на сайті з пошуку роботи, в середньому «таксист» у Луцьку заробляє 32 500 грн.Це на 30% більше, якщо порівнювати з листопадом минулого року.Скільки заробляють таксисти в УкраїніНайвищу оплату за таку роботу мають водії у Львові – 32 тисячі гривень. У столиці – 30 тисяч гривень. На третьому місці – Дніпро із зарплатнею у розмірі 27 500 грн.

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