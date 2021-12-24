Скільки заробляють таксисти в Луцьку

Скільки заробляють таксисти в Луцьку
У Луцьку є чимало пропозицій роботи із пристойною зарплатою. Є й такі, де платять вище середнього.

На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту «Конкурент» знайшли актуальну вакансію, де пропонують роботу у службі таксі.

Скільки заробляють таксисти в Луцьку

Служба «Еко Таксі» 7737 у м. Луцьк шукає водіїв на електромобілі Nissan Leaf та Hyundai Ioniq. За таку роботу готові платити від 18 000 до  20 000 грн.

Роботодавець надає:
авто,
телефон із ПЗ,
гнучкий графік роботи.

«Ми надаємо для роботи сучасний електромобіль, телефон із програмним забезпеченням без внесення орендної плати; обслуговуємо та миємо автомобіль за рахунок компанії. Пропонуємо на вибір гнучкі графіки роботи», – йдеться в оголошенні.

Як йдеться на сайті з пошуку роботи, в середньому «таксист» у Луцьку заробляє 32 500 грн.

Це на 30% більше, якщо порівнювати з листопадом минулого року.

Скільки заробляють таксисти в Україні

Найвищу оплату за таку роботу мають водії у Львові – 32 тисячі гривень. У столиці – 30 тисяч гривень. На третьому місці – Дніпро із зарплатнею у розмірі 27 500 грн.

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Теги: таксисти, зарплата, луцьк
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