Скільки заробляють таксисти в Луцьку
Сьогодні, 23:18
У Луцьку є чимало пропозицій роботи із пристойною зарплатою. Є й такі, де платять вище середнього.
На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту «Конкурент» знайшли актуальну вакансію, де пропонують роботу у службі таксі.
Скільки заробляють таксисти в Луцьку
Служба «Еко Таксі» 7737 у м. Луцьк шукає водіїв на електромобілі Nissan Leaf та Hyundai Ioniq. За таку роботу готові платити від 18 000 до 20 000 грн.
Роботодавець надає:
авто,
телефон із ПЗ,
гнучкий графік роботи.
«Ми надаємо для роботи сучасний електромобіль, телефон із програмним забезпеченням без внесення орендної плати; обслуговуємо та миємо автомобіль за рахунок компанії. Пропонуємо на вибір гнучкі графіки роботи», – йдеться в оголошенні.
Як йдеться на сайті з пошуку роботи, в середньому «таксист» у Луцьку заробляє 32 500 грн.
Це на 30% більше, якщо порівнювати з листопадом минулого року.
Скільки заробляють таксисти в Україні
Найвищу оплату за таку роботу мають водії у Львові – 32 тисячі гривень. У столиці – 30 тисяч гривень. На третьому місці – Дніпро із зарплатнею у розмірі 27 500 грн.
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На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту «Конкурент» знайшли актуальну вакансію, де пропонують роботу у службі таксі.
Скільки заробляють таксисти в Луцьку
Служба «Еко Таксі» 7737 у м. Луцьк шукає водіїв на електромобілі Nissan Leaf та Hyundai Ioniq. За таку роботу готові платити від 18 000 до 20 000 грн.
Роботодавець надає:
авто,
телефон із ПЗ,
гнучкий графік роботи.
«Ми надаємо для роботи сучасний електромобіль, телефон із програмним забезпеченням без внесення орендної плати; обслуговуємо та миємо автомобіль за рахунок компанії. Пропонуємо на вибір гнучкі графіки роботи», – йдеться в оголошенні.
Як йдеться на сайті з пошуку роботи, в середньому «таксист» у Луцьку заробляє 32 500 грн.
Це на 30% більше, якщо порівнювати з листопадом минулого року.
Скільки заробляють таксисти в Україні
Найвищу оплату за таку роботу мають водії у Львові – 32 тисячі гривень. У столиці – 30 тисяч гривень. На третьому місці – Дніпро із зарплатнею у розмірі 27 500 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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