Газ, світло та вода: чи зростуть ціни на комуналку взимку





"Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", – зазначили в Нацбанку, передає



Там розглядають як окремий ризик для прогнозу інфляції невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів на компослуги. Так, у разі швидкого підвищення тарифів інфляція буде вищою. Також з’явиться необхідність у збільшенні субсидій населенню.



Якщо ж підвищення тарифів відтермінується, то рівень інфляції буде нижчим. Водночас накопичуватимуться квазіфіскальні дисбаланси, погіршуватиметься фінансовий стан державних енергетичних компаній. Через це посиляться ризики нестабільності енергоринку, погіршиться інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладений на майбутнє.



На противагу позиції НБУ, експерт Олег Попенко заявляє що таки варто очікувати на підвищення тарифів у 2025 році на комунальні послуги. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін.



"Я очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення. Водночас у Міністерстві фінансів наголошують, що в оновленому Меморандумі з МВФ – немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак така можливість врахована. Утім, такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належним чином профінансована", – сказав Попенко.



Це розглядається як захід для розв'язання проблем в енергетичному секторі, спричинених повномасштабною війною. Однак, реалізація такого кроку можлива лише за наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За прогнозом Національного банку України тарифи на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році залишаться незмінними."Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", – зазначили в Нацбанку, передає ТСН Там розглядають як окремий ризик для прогнозу інфляції невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів на компослуги. Так, у разі швидкого підвищення тарифів інфляція буде вищою. Також з’явиться необхідність у збільшенні субсидій населенню.Якщо ж підвищення тарифів відтермінується, то рівень інфляції буде нижчим. Водночас накопичуватимуться квазіфіскальні дисбаланси, погіршуватиметься фінансовий стан державних енергетичних компаній. Через це посиляться ризики нестабільності енергоринку, погіршиться інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладений на майбутнє.На противагу позиції НБУ, експертзаявляє що таки варто очікувати на підвищення тарифів у 2025 році на комунальні послуги. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін."Я очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення. Водночас у Міністерстві фінансів наголошують, що в оновленому Меморандумі з МВФ – немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак така можливість врахована. Утім, такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належним чином профінансована", – сказав Попенко.Це розглядається як захід для розв'язання проблем в енергетичному секторі, спричинених повномасштабною війною. Однак, реалізація такого кроку можлива лише за наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.

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