Скільки годин будемо без світла взимку: свіжий прогноз експерта

Скільки годин будемо без світла взимку: свіжий прогноз експерта
Відключення світла взимку в Україні можуть тривати по 4-6 годин на добу. Однак це за умови, якщо будуть морози від -15 градусів.

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "РБК-Україна".

Експерт описав сценарій, за якого в Україні взимку відключатимуть електроенергію:

"Є кілька варіантів сценаріїв метеорологічного прогнозу, в яких є два-два з половиною тижні морозів на -15. От якщо це станеться, то дійсно в такому випадку відключення точно будуть".

Водночас Харченко акцентував, що відключення світла "не будуть апокаліпсисом": тривалість сягатиме 4-6 годин на добу. Але ці відключення будуть абсолютно необхідними, аби утримувати систему у стабільному стані.

"З того, що я маю доступ до інформації, з того, що я розумію в енергосистемі, до -5 ми можемо розраховувати проходити без суттєвих відключень. Далі, майже напевно, вони знадобляться, але вони будуть передбачувані, по графіку. Набагато більшу небезпеку несуть атаки, але передбачити результат атак – це практично неможливо", – пояснив експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки годин будемо без світла взимку: свіжий прогноз експерта
Сьогодні, 22:11
У Луцьку закликають людей читати написи на сміттєвих контейнерах
Сьогодні, 21:45
На Волині педагога звинувачують у педофілії: що кажуть у поліції
Сьогодні, 21:15
Новий начальник Волинської ОВА планує відвідати кожну громаду області
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
50 днів без відключень: чи готова Україна до енергетичних викликів зими 50 днів без відключень: чи готова Україна до енергетичних викликів зими
07 листопад, 03:14
Повернення до графіків відключень світла: в «Укренерго» зробили заяву Повернення до графіків відключень світла: в «Укренерго» зробили заяву
04 листопад, 05:15
Відключення світла в Україні повертаються: коли, де та наскільки Відключення світла в Україні повертаються: коли, де та наскільки
23 жовтень, 23:19
Чи виключатимуть завтра світло через похолодання: подробиці Чи виключатимуть завтра світло через похолодання: подробиці
17 жовтень, 22:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки годин будемо без світла взимку: свіжий прогноз експерта
Сьогодні, 22:11
 0
У Луцьку закликають людей читати написи на сміттєвих контейнерах
Сьогодні, 21:45
 0
На Волині педагога звинувачують у педофілії: що кажуть у поліції
Сьогодні, 21:15
 0
Новий начальник Волинської ОВА планує відвідати кожну громаду області
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8