Скільки годин будемо без світла взимку: свіжий прогноз експерта





Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів



Експерт описав сценарій, за якого в Україні взимку відключатимуть електроенергію:



"Є кілька варіантів сценаріїв метеорологічного прогнозу, в яких є два-два з половиною тижні морозів на -15. От якщо це станеться, то дійсно в такому випадку відключення точно будуть".



Водночас Харченко акцентував, що відключення світла "не будуть апокаліпсисом": тривалість сягатиме 4-6 годин на добу. Але ці відключення будуть абсолютно необхідними, аби утримувати систему у стабільному стані.



"З того, що я маю доступ до інформації, з того, що я розумію в енергосистемі, до -5 ми можемо розраховувати проходити без суттєвих відключень. Далі, майже напевно, вони знадобляться, але вони будуть передбачувані, по графіку. Набагато більшу небезпеку несуть атаки, але передбачити результат атак – це практично неможливо", – пояснив експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відключення світла взимку в Україні можуть тривати по 4-6 годин на добу. Однак це за умови, якщо будуть морози від -15 градусів.Про це директор Центру досліджень енергетикирозповів "РБК-Україна" Експерт описав сценарій, за якого в Україні взимку відключатимуть електроенергію:"Є кілька варіантів сценаріїв метеорологічного прогнозу, в яких є два-два з половиною тижні морозів на -15. От якщо це станеться, то дійсно в такому випадку відключення точно будуть".Водночас Харченко акцентував, що відключення світла "не будуть апокаліпсисом": тривалість сягатиме 4-6 годин на добу. Але ці відключення будуть абсолютно необхідними, аби утримувати систему у стабільному стані."З того, що я маю доступ до інформації, з того, що я розумію в енергосистемі, до -5 ми можемо розраховувати проходити без суттєвих відключень. Далі, майже напевно, вони знадобляться, але вони будуть передбачувані, по графіку. Набагато більшу небезпеку несуть атаки, але передбачити результат атак – це практично неможливо", – пояснив експерт.

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