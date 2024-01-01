На Волині педагога звинувачують у педофілії: що кажуть у поліції

В редакцію ВСН звернулася учениця Цуманського ліцею Мар'яна Арендарчук. Дівчина розповіла, що у закладі, де вона навчається, виник скандал на сексуальному підґрунті. За її словами, один із педагогів надсилав хлопцям-ліцеїстам повідомлення, де за гроші просив йому надавати інтимні послуги.

Мар'яна Арендарчук розповіла, що учні довго терпіли зверхнє ставлення педагога та його непрофесіоналізм у викладанні. Але ситуація з повідомленнями інтимного характеру виходить за будь-які рамки.

«Вже котрий день ліцей стоїть на вухах. Випливли переписки вчителя географії Володимира Романюка з учнями(хлопцями) старших і середніх класів, де він пропонує їм гроші за інтимні послуги, кличе до себе в кабінет і надсилає фотографії інтимного характеру. Дирекція ліцею цю інформацію приховує, тому що Володимир є близьким родичем завуча ліцею Світлани Романюк. Тепер, коли учні ліцею почали піднімати цю тему, Володимир раптом пішов на лікарняний, а зараз ходять чутки, що його хочуть покласти в лікарню і зробити йому групу інвалідності, щоб «зам'яти» цю справу», - йдеться у листі.

Як акцентувала ліцеїстка, персонал ліцею наполовину складається з родичів дирекції. Мовляв, на роботу понабирали людей без освіти, створюють непотрібні посади й видумують години, лиш би взяти ще більше своїх.

«Кумівство процвітає, адже звичайні люди бояться «піднімати голову», тому що навіть голова відділу освіти Валерій Манджула є родичем директорки ліцею. Будь ласка, візьміться за цю справу й розкажіть людям правду», - благає дівчина.

За словами Мар'яни Арендарчук, у ліцеї вже була поліція. Але, на переконання школярки, справу можуть спустити на гальма.

«Сестра Володимира Романюка працює в поліції, тож тут знову заходим у глухий кут», - переживає дівчина.

Журналісти ВСН звернулися до речниці ГУ Національної поліції у Волинській області Олги Бузулук. За її словами, звернення у правоохоронні органи з приводу цієї ситуації було, тож проводиться перевірка.

«За фактом звернення учня одного з навчальних закладів області щодо можливих неправомірних дій вчителя триває перевірка. У поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, обставини встановлюються», - сказала речниця.

Дирекція ліцею переконує – на педагога зводять наклеп.

«Це все неправда. Коментувати цю ситуацію не можу в інтересах слідства, адже ведеться розслідування», - зазначила у коментарі ВСН заступниця директора Цуманського ліцею Леся Зубенко.

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Теги: ліцей, скандал
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