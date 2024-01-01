Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.



Волинська область



Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці у західній половині області туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці у західній половині області туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

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