Новий начальник Волинської ОВА планує відвідати кожну громаду області

Новий начальник Волинської ОВА планує відвідати кожну громаду області
Новий керівник Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький хоче відвідати кожну громаду області, аби почути від керівників про актуальні проблеми та разом працювати над їх розв'язанням.

Про це начальник облдержадміністрації повідомив у понеділок, 11 листопада, під час спілкування із журналістами, передає "Конкурент".

Ще під час своєї промови Рудницький анонсував поїздки у всі громади області. З його слів, він хоче безпосередньо від людей почути про проблеми.

«Чесно кажучи, він керівників громад я хочу почути правду, щоб я міг планувати подальшу роботу. Хочу почути правду від людей, що вони очікують від мене і що вони хотіли б покращити. Які громади планую відвідати? Тут треба дивитися на те, які перед нами виклики. Якщо на сьогодні є певні питання з шахтарями, треба звернутися до них. Є питання оборони кордону і це напрямок республіки Білорусь. Можливо, буде ініціатива від певних громад, щоб навідатись саме до них і поговорити з людьми. Перш за все я враховуватиму безпековий фактор. Їздити я буду у найближчій перспективі», – зазначив очільник ОДА відповідаючи на запитання медійників.

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Теги: голова ОВА, громади
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