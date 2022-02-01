У Луцьку закликають людей читати написи на сміттєвих контейнерах



Як розповів Павло Березюк, через те, що відходи не сортуються і скло забруднюється, воно потрапляє на сміттєвий полігон замість того, щоб відправитися на переробку.



"На днях ми об'їхали всі наші локації. Всюди було сміття в контейнерах. Зробили висновки. Ці перші 10 тестових контейнерів ми вивезли в центр управління відходами і наш працівник дві доби все перебирав, дістав скло. І там було 660 кг відходів, де половина — скло, а решта побутове сміття", — сказав фахівець центру.



З його слів, наразі всі контейнери для збору скла повернули на визначені локації, однак закрили кришки баків стяжками, залишивши лише невеликий отвір, куди можна викинути скляну банку чи пляшку. Павло Березюк каже: сподівається, що люди будуть свідоміші і дійсно здаватимуть скло на переробку, а не викидатимуть відходи абияк.



"Тепер в баки для роздільного збору скла не можна буде просунути габаритні речі. Ще ми замовили додатково наклейки з інформацією про те, що можна і не можна викидати. Якщо люди будуть наші контейнери нищити, будемо їх забирати і ставити в інших районах або ставити під камерами", — сказав Павло Березюк.

"Чистий Луцьк" нагадує жителям міста та громади: перед тим, як викидати скло у контейнер, слід переконатися в тому, що воно чисте, не має етикеток, кришок чи залишків їжі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі управління відходами "Чистий Луцьк" нагадують жителям міста про необхідність правильно сортувати відходи. Йдеться про нові контейнери для роздільного збору скла, куди лучани почали викидати побутове сміття, що суттєво ускладнює процес переробки скла.Як розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк", через те, що відходи не сортуються і скло забруднюється, воно потрапляє на сміттєвий полігон замість того, щоб відправитися на переробку."На днях ми об'їхали всі наші локації. Всюди було сміття в контейнерах. Зробили висновки. Ці перші 10 тестових контейнерів ми вивезли в центр управління відходами і наш працівник дві доби все перебирав, дістав скло. І там було 660 кг відходів, де половина — скло, а решта побутове сміття", — сказав фахівець центру.З його слів, наразі всі контейнери для збору скла повернули на визначені локації, однак закрили кришки баків стяжками, залишивши лише невеликий отвір, куди можна викинути скляну банку чи пляшку. Павло Березюк каже: сподівається, що люди будуть свідоміші і дійсно здаватимуть скло на переробку, а не викидатимуть відходи абияк."Тепер в баки для роздільного збору скла не можна буде просунути габаритні речі. Ще ми замовили додатково наклейки з інформацією про те, що можна і не можна викидати. Якщо люди будуть наші контейнери нищити, будемо їх забирати і ставити в інших районах або ставити під камерами", — сказав Павло Березюк."Чистий Луцьк" нагадує жителям міста та громади: перед тим, як викидати скло у контейнер, слід переконатися в тому, що воно чисте, не має етикеток, кришок чи залишків їжі.

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