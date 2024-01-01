У Кривому Розі росія убила матір та трьох діток, найменшій - два місяці: вижив лише чоловік
Сьогодні, 10:07
У Кривому Розі з-під завалів п'ятиповерхівки, по якій вчора вдарили росіяни, дістали трьох загиблих дітей.
Загалом ракетний удар убив чотирьох людей. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Спершу в ОВА повідомили про те, що знайшли тіла двох діток, а ще одного малюка продовжували шукати. Однак його теж знайшли убитим.
За даними медіа "Свої", всі чотири жертви – це одна родина. Вижив лише чоловік, а його дружину та трьох діток убила Росія. Найменшій жертві – два місяці.
"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – сказав Лисак.
Ракетного удару по місту ворог завдав вчора зранку. Росіяни запустили балістику. Поцілили в п'ятиповерхівку. Вчора увечері з-під завалів дістали тіло жінки. Поранені були ще близько 14 людей, зокрема двоє діток.
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Загалом ракетний удар убив чотирьох людей. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Спершу в ОВА повідомили про те, що знайшли тіла двох діток, а ще одного малюка продовжували шукати. Однак його теж знайшли убитим.
За даними медіа "Свої", всі чотири жертви – це одна родина. Вижив лише чоловік, а його дружину та трьох діток убила Росія. Найменшій жертві – два місяці.
"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – сказав Лисак.
Ракетного удару по місту ворог завдав вчора зранку. Росіяни запустили балістику. Поцілили в п'ятиповерхівку. Вчора увечері з-під завалів дістали тіло жінки. Поранені були ще близько 14 людей, зокрема двоє діток.
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