У Кривому Розі росія убила матір та трьох діток, найменшій - два місяці: вижив лише чоловік

У Кривому Розі з-під завалів п'ятиповерхівки, по якій вчора вдарили росіяни, дістали трьох загиблих дітей.Загалом ракетний удар убив чотирьох людей. Про це повідомив голова ОВАСпершу в ОВА повідомили про те, що знайшли тіла двох діток, а ще одного малюка продовжували шукати. Однак його теж знайшли убитим.За даними медіа "Свої", всі чотири жертви – це одна родина. Вижив лише чоловік, а його дружину та трьох діток убила Росія. Найменшій жертві – два місяці."Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – сказав Лисак.Ракетного удару по місту ворог завдав вчора зранку. Росіяни запустили балістику. Поцілили в п'ятиповерхівку. Вчора увечері з-під завалів дістали тіло жінки. Поранені були ще близько 14 людей, зокрема двоє діток.