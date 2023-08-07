Захист прав споживачів: зросла кількість скарг волинян





Про це у коментарі Володимир Коваль.



"Волиняни скаржаться на якість непродовольчих товарів, житлово-комунальних послуг, забруднення навколишнього середовища, санітарного стану суб'єктів господарювання, а також на безпечність харчових продуктів", — каже посадовець.



Держпродспоживслужба отримує скарги переважно письмово, 15% заяв переадресовують з гарячих ліній уряду та обласної військової адміністрації, на які телефонують волиняни.



"Найбільше скарг за цей рік надійшло щодо придбаних товарів, особливо через інтернет. Також споживачі неодноразово заявляли про порушення термінів проведення гарантійного ремонту побутових приладів або неякісні ремонти у сервісних центрах", — говорить Володимир Коваль.



Скарг від волинян на чергове зростання цін на продукти у Держпродспоживслужбу поки не надходило, додав заступник начальника. Якщо заява необґрунтована, споживачеві надають консультацію або радять звернутися до суду.



За словами Володимира Коваля, скаргу у Держпродспоживслужбу у Волинській області можна принести особисто за адресою: м. Луцьк, вул.Поліська Січ, 10; залишити звернення на сайті: http://voldpss.gov.ua/feedback/ або надіслати електронним листом: E-mail:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2024 року до Держпродспоживслужби Волині надійшло понад 200 скарг від споживачів. Це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.Про це у коментарі Суспільному розповів заступник начальника Держпродспоживслужби в області"Волиняни скаржаться на якість непродовольчих товарів, житлово-комунальних послуг, забруднення навколишнього середовища, санітарного стану суб'єктів господарювання, а також на безпечність харчових продуктів", — каже посадовець.Держпродспоживслужба отримує скарги переважно письмово, 15% заяв переадресовують з гарячих ліній уряду та обласної військової адміністрації, на які телефонують волиняни."Найбільше скарг за цей рік надійшло щодо придбаних товарів, особливо через інтернет. Також споживачі неодноразово заявляли про порушення термінів проведення гарантійного ремонту побутових приладів або неякісні ремонти у сервісних центрах", — говорить Володимир Коваль.Скарг від волинян на чергове зростання цін на продукти у Держпродспоживслужбу поки не надходило, додав заступник начальника. Якщо заява необґрунтована, споживачеві надають консультацію або радять звернутися до суду.За словами Володимира Коваля, скаргу у Держпродспоживслужбу у Волинській області можна принести особисто за адресою: м. Луцьк, вул.Поліська Січ, 10; залишити звернення на сайті: http://voldpss.gov.ua/feedback/ або надіслати електронним листом: E-mail: [email protected]

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