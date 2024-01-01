У Луцьку в 3-річної дівчинки лікарі виявили «хворобу котячих подряпин»

Мама трирічної пацієнтки відділення діагностики розповідає, що розпочалося усе із невисокої температури та нежитю — симптоми легкої застуди у доньки не насторожили.Про це повідомили у Волинській обласній лікарні.«Наступного дня температура була уже 38 і щодня росла, навіть до 39. Далі почалося лікування антибіотиком, безліч аналізів і досліджень, проте діагнозу визначити медикам не вдавалося.Лікували і обстежували дитину 2 тижні, її нічого не турбувало, нічого не боліло. Майже через 2 тижні вона вперше поскаржилася на біль у животі, а за деякий час — на біль у спині з правого боку. Зрештою, коли ми потрапили до дитячої лікарні, лікарка запитала, чи дряпали дитину коти? Так, коти дряпали, адже у бабусі живуть котики, донька з ними грається і, звісно, подряпини трапляються. За 2 тижні стан здоров’я доньки дуже погіршився, температуру не могли знизити, виявили абсцеси в печінці та селезінці. Про хворобу котячих подряпин я нічого раніше не знала», - розповіла жінка.хвороба котячих подряпин (або феліноз) — це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія бартонелла. Носіями збудника є домашні тварини, зокрема коти, від чого походить і назва захворювання: felinus у перекладі з латини — кішка. Якщо кішка подряпала чи вкусила, то за деякий час можна зауважити, що ранка запалилась, набрякла чи почервоніла. Згодом можуть запалитися лімфовузли (переважно зі сторони укусу чи подряпини), піднімається температура тіла подекуди до 39-40 °С.Лікарка-інфекціоністканаголошує, що у більшості випадків хвороба котячих подряпин перебігає безсимптомно або у легкій формі. Проте впродовж трьох останніх років пацієнтів із важким та атиповим перебігом фелінозу стало більше: за 9 місяців 2024 року у діагностичному відділенні проліковано 4 дітей із ураженням внутрішніх органів.Вкрай важливо поводитися із котами обережно, особливо вуличними, а домашніх котів обробляти від бліх — саме від цих паразитів коти інфікуються бартонеллою.Подряпини необхідно промивати водою з милом та обробляти антисептиком. Між людьми інфекція не передається, тож ізолювати хворого на феліноз не потрібно.Як зазначає інфекціоністка, одужання від фелінозу може затягнутися на місяці, хвороба може спричинити ускладнення. «Якщо дитина тривало гарячкує, має запалені лімфатичні вузли та контактувала з кішками, обов’язково зверніться до лікаря та наголосіть на цьому. На жаль, діагностика інколи значно затягується через малу обізнаність про хворобу та велику кількість причин, які можуть спричиняти лихоманку. Тому важливо бути обізнаними про хворобу котячих подряпин».