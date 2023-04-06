Суд на Волині зобов'язав УПЦ МП повернути Успенський собор державі





Вирішальне засідання у справі відбулося 12 листопада, повідомляє



Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання не з'явився. Інтереси релігійної громади у режимі відеоконференції представляла захисниця Катерина Пегза.



«Ми готові і на платній основі користуватися, здійснювати оренду майна і запропонували вибір, що можемо продовжити строк дії договору чи укласти новий на платній основі», — сказала у суді захисниця.



Зрештою суд постановив не продовжувати договір з УПЦ МП. Після вступу рішення у дію, Успенський собор передадуть у користування державному історико-культурному заповіднику «Стародавній Володимир», на балансі якого він і є.



«У добровільному порядку громада відмовилася звільняти ці споруди. Суд, на нашу думку прийняв обґрунтовано законне рішення. Після того, як рішення набере законної сили, будуть вживатися заходи для виконання даного судового рішення», — сказав начальник відділу юридичного управління обласної держадміністрації Олександр Гаргола.



Як додав Олександр Гаргола, у відповідача є 20 днів для подання апеляційної скарги.



Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ «МП»

Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.



11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ «МП». 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.



В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ «МП» у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.



3 вересня у Господарському суді області відбулося підготовче засідання у справі щодо звільнення приміщення собору. Тоді відповідач не з'явився у суд і засідання перенесли на 17 вересня.



Довідково: загалом на Волині є 369 релігійних об’єктів культурної спадщини, з яких 136 споруд використовують релігійні громади і організації УПЦ «МП», — розповів Суспільному завсектору із питань релігій і національностей облдержадміністрації Василь Гайдук. З початку повномасштабної війни із 583 церков УПЦ «МП» змінили конфесійну підлеглість 76 релігійних громад. Вони перейшли до Православної церкви України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність.Вирішальне засідання у справі відбулося 12 листопада, повідомляє «Суспільне» Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополитна судове засідання не з'явився. Інтереси релігійної громади у режимі відеоконференції представляла захисниця«Ми готові і на платній основі користуватися, здійснювати оренду майна і запропонували вибір, що можемо продовжити строк дії договору чи укласти новий на платній основі», — сказала у суді захисниця.Зрештою суд постановив не продовжувати договір з УПЦ МП. Після вступу рішення у дію, Успенський собор передадуть у користування державному історико-культурному заповіднику «Стародавній Володимир», на балансі якого він і є.«У добровільному порядку громада відмовилася звільняти ці споруди. Суд, на нашу думку прийняв обґрунтовано законне рішення. Після того, як рішення набере законної сили, будуть вживатися заходи для виконання даного судового рішення», — сказав начальник відділу юридичного управління обласної держадміністраціїЯк додав Олександр Гаргола, у відповідача є 20 днів для подання апеляційної скарги.Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ «МП»Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ «МП». 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ «МП» у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.3 вересня у Господарському суді області відбулося підготовче засідання у справі щодо звільнення приміщення собору. Тоді відповідач не з'явився у суд і засідання перенесли на 17 вересня.Довідково: загалом на Волині є 369 релігійних об’єктів культурної спадщини, з яких 136 споруд використовують релігійні громади і організації УПЦ «МП», — розповів Суспільному завсектору із питань релігій і національностей облдержадміністрації Василь Гайдук. З початку повномасштабної війни із 583 церков УПЦ «МП» змінили конфесійну підлеглість 76 релігійних громад. Вони перейшли до Православної церкви України.

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