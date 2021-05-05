Підозрюють підпал: у волинянки на дачному масиві згорів будиночок

Віта Сєргєєва підозрює, що це був підпал, адже напередодні їй погрожували.



Жінка звернулася до журналістів



Дача для жінки була памʼяттю про батька, який будучи повністю сліпим, її самостійно збудував. Це була гарна двоповерхова деревʼяна споруда, з деревʼяними сходами, яка багатьом подобалась. До жінки неодноразово зверталися з пропозицією її викупити, але та постійно відмовлялася, бо дача була важливим нагадуванням про батька.



«Я нібито ще раз похоронила батька, це неймовірний удар. Це було моє місце для душі. Я коли вперше туди приїхала після пожежі — у мене серце облилося кровʼю», – з болем згадує пані Віта.



Жінка розповіла, що у ДСНС надали висновок: ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Але які ще особи, риторично питає вона, якщо горіла дача з середини, замок збили пожежники, а на вікнах – ґрати. У будиночку навіть не була підведена електрика, пічки також не було.



«Перший замок збили, двері всередині були закриті, вікна хоч і горіли, але стояли ґрати, тоді ще стіни не обвалилися. Якби всередину хтось заліз, то він би звідти не вибрався, а ніякого тіла там не знайшли», – каже жінка.



Про пожежу вона дізналася вранці по телефону, а незадовго до цього їй погрожували.



10-го листопада вона прийшла в офіс до голови дачного масиву. Жінка є головою правління.



«Я прийшла в офіс до голови, щоб передивитися протоколи, скласти подальші плани робіт. Потім підійшов член нашого дачного масиву, почав на мене кричати, був у нетверезому стані, нецензурно виражався та погрожував мені. Мало не вчинив бійку. Це все було в присутності голови дачного масиву.



Наступного дня було засідання правління. Без запрошення увірвалася особа, яка вже раніше постійно зривала засідання, стався конфлікт не лише із мною, а й з членами правління. В очі вона мені сказала: «Дачі ти своєї ніколи не продаси, не приватизуєш, і ніколи не підключиш до світла. Ти ще мене згадаєш».



Пройшло дві години і загорілася моя дача. Хто підпалив я не знаю, і я не можу нікого звинувачувати, поки це не встановить слідство», – розповідає пані Віта.



Імен на камеру постраждала називати не хоче, адже це її припущення, і доказів у неї немає.



У поліції не відкривали кримінальне провадження щодо підпалу, адже висновки ДСНС говорять інше. Жінка також їм розповіла про погрози, і її слова підтвердили свідки того інциденту.



Журналісти поспілкувалися з головою дачного масиву Миколою Павловичем. Він розповів, що за останні кілька років часто горять дачі, тільки за цей рік згоріло пʼять. Звісно, є невеликий відсоток тих, які загорілися через паління трави, але решту ж хтось палить, припускає чоловік.



«Дача Віти Володимирівни була, як справжній жилий будинок. Ми дали в поліції покази, як їй погрожували певні особи. Вони казали: “ти не продаси дачу, не підключиш світло, і я так зроблю, що ти мене запамʼятаєш”. Але знаєте, це людські слова і ми не можемо твердити, що це саме вони. Але для цього є поліція – нехай розслідують та знайдуть винних. Людині завдали значних збитків, і не тільки фінансових, а й моральних. Вона кілька разів втрачала свідомість після пожежі», – сказав Микола Павлович.



Також жінка розповіла, що наступного дня після пожежі їздила з працівниками поліції на місце події.



«Вони взяли зі згарища проби і їх мали передати в Луцьк для експертизи. Але я дізнавалася, що нічого з Нововолинська в лабораторію не відправили», – розповіла вона.



Що кажуть в поліції



У Нововолинському відділення поліції пояснили, що 11-го жовтня, близько 22:30, до них надійшло повідомлення від ДСНС про те, що на дачному масиві «Гірник» виникла пожежа, горить будинок.



На пожежу прибула слідчо-оперативна група, в той час там уже працювали ДСНС та приїхала «швидка». На місці працівники поліції опитали свідків, оглянули місце події.



Також було вилучене пожежне сміття, яке наразі зберігається у кімнаті речових доказів відділення поліції.



Опитали людей, з якими у заявниці виник конфлікт. Вони повністю заперечили будь-яку причетність до вищевказаної події.



Згідно з висновком, наданим Володимирським районним управлінням ДСНС, ймовірною причиною виникнення пожежі дачного будинку, яка трапилася 11-го жовтня цього року, є необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Постраждала Віра Сєргєєва, яка пів життя пропрацювала педагогом-методистом, а нині займається волонтерською діяльністю, не збирається здаватися. Жінка звернулася в прокуратуру, щоб відкрили кримінальне провадження. Вона хоче, щоб знайшли винних, і щоб на дачному масиві перестали палити та обкрадати дачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11-го жовтня дотла згорів дачний будиночок масиву «Гірник», що біля Грибовиці Нововолинської громади на Волині. Власниця – нововолинянкапідозрює, що це був підпал, адже напередодні їй погрожували.Жінка звернулася до журналістів БУГу , щоб надати розголос ситуації, знайшли винних і на дачному масиві припинилися безчинства. Адже за цей рік горить вже пʼята дача, люди налякані.Дача для жінки була памʼяттю про батька, який будучи повністю сліпим, її самостійно збудував. Це була гарна двоповерхова деревʼяна споруда, з деревʼяними сходами, яка багатьом подобалась. До жінки неодноразово зверталися з пропозицією її викупити, але та постійно відмовлялася, бо дача була важливим нагадуванням про батька.«Я нібито ще раз похоронила батька, це неймовірний удар. Це було моє місце для душі. Я коли вперше туди приїхала після пожежі — у мене серце облилося кровʼю», – з болем згадує пані Віта.Жінка розповіла, що у ДСНС надали висновок: ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Але які ще особи, риторично питає вона, якщо горіла дача з середини, замок збили пожежники, а на вікнах – ґрати. У будиночку навіть не була підведена електрика, пічки також не було.«Перший замок збили, двері всередині були закриті, вікна хоч і горіли, але стояли ґрати, тоді ще стіни не обвалилися. Якби всередину хтось заліз, то він би звідти не вибрався, а ніякого тіла там не знайшли», – каже жінка.Про пожежу вона дізналася вранці по телефону, а незадовго до цього їй погрожували.10-го листопада вона прийшла в офіс до голови дачного масиву. Жінка є головою правління.«Я прийшла в офіс до голови, щоб передивитися протоколи, скласти подальші плани робіт. Потім підійшов член нашого дачного масиву, почав на мене кричати, був у нетверезому стані, нецензурно виражався та погрожував мені. Мало не вчинив бійку. Це все було в присутності голови дачного масиву.Наступного дня було засідання правління. Без запрошення увірвалася особа, яка вже раніше постійно зривала засідання, стався конфлікт не лише із мною, а й з членами правління. В очі вона мені сказала: «Дачі ти своєї ніколи не продаси, не приватизуєш, і ніколи не підключиш до світла. Ти ще мене згадаєш».Пройшло дві години і загорілася моя дача. Хто підпалив я не знаю, і я не можу нікого звинувачувати, поки це не встановить слідство», – розповідає пані Віта.Імен на камеру постраждала називати не хоче, адже це її припущення, і доказів у неї немає.У поліції не відкривали кримінальне провадження щодо підпалу, адже висновки ДСНС говорять інше. Жінка також їм розповіла про погрози, і її слова підтвердили свідки того інциденту.Журналісти поспілкувалися з головою дачного масиву Миколою Павловичем. Він розповів, що за останні кілька років часто горять дачі, тільки за цей рік згоріло пʼять. Звісно, є невеликий відсоток тих, які загорілися через паління трави, але решту ж хтось палить, припускає чоловік.«Дача Віти Володимирівни була, як справжній жилий будинок. Ми дали в поліції покази, як їй погрожували певні особи. Вони казали: “ти не продаси дачу, не підключиш світло, і я так зроблю, що ти мене запамʼятаєш”. Але знаєте, це людські слова і ми не можемо твердити, що це саме вони. Але для цього є поліція – нехай розслідують та знайдуть винних. Людині завдали значних збитків, і не тільки фінансових, а й моральних. Вона кілька разів втрачала свідомість після пожежі», – сказавТакож жінка розповіла, що наступного дня після пожежі їздила з працівниками поліції на місце події.«Вони взяли зі згарища проби і їх мали передати в Луцьк для експертизи. Але я дізнавалася, що нічого з Нововолинська в лабораторію не відправили», – розповіла вона.У Нововолинському відділення поліції пояснили, що 11-го жовтня, близько 22:30, до них надійшло повідомлення від ДСНС про те, що на дачному масиві «Гірник» виникла пожежа, горить будинок.На пожежу прибула слідчо-оперативна група, в той час там уже працювали ДСНС та приїхала «швидка». На місці працівники поліції опитали свідків, оглянули місце події.Також було вилучене пожежне сміття, яке наразі зберігається у кімнаті речових доказів відділення поліції.Опитали людей, з якими у заявниці виник конфлікт. Вони повністю заперечили будь-яку причетність до вищевказаної події.Згідно з висновком, наданим Володимирським районним управлінням ДСНС, ймовірною причиною виникнення пожежі дачного будинку, яка трапилася 11-го жовтня цього року, є необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Постраждала Віра Сєргєєва, яка пів життя пропрацювала педагогом-методистом, а нині займається волонтерською діяльністю, не збирається здаватися. Жінка звернулася в прокуратуру, щоб відкрили кримінальне провадження. Вона хоче, щоб знайшли винних, і щоб на дачному масиві перестали палити та обкрадати дачі.

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