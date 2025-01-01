Щойно війна в Україні закінчиться, рф почне готувати армію до наступного конфлікту, - The Times





Про це пише видання The Times, інформує



Британський генерал-лейтенант Майк Елвісс вважає, що після припинення війни розпочнеться гонка за відновленням бронетанкових сил з метою підготовки до наступної війни.



"Безсумнівно те, що як тільки в Україні замовкнуть гармати, відбудеться російське відродження, відновлення і ще більша змова з новою віссю агресорів. Перегони за переорієнтацію і відновлення звичайних засобів стримування в епоху стратегічної конфронтації", - сказав він на форумі в Давосі, додавши, що під "звичайним стримуванням" має на увазі бронетанкові сили.



Частиною "осі агресорів" вважають Китай, Іран та КНДР, які працюють із Росією над дестабілізацією Заходу.



Офіцери Міноборони Великої Британії вважають, що як тільки Трамп укладе мирну угоду, між РФ та Заходом почнеться гонка за підготовку своїх армій до наступного конфлікту.



Є думка, що РФ буде набагато сильнішою у потенційному наступному конфлікті, оскільки її військові постійно адаптуються до ведення бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Припинення вогню в Україні дозволить Росії відновити свої збройні сили та вступити у змову із "новою віссю агресорів".Про це пише видання The Times, інформує Цензор.НЕТ Британський генерал-лейтенантвважає, що після припинення війни розпочнеться гонка за відновленням бронетанкових сил з метою підготовки до наступної війни."Безсумнівно те, що як тільки в Україні замовкнуть гармати, відбудеться російське відродження, відновлення і ще більша змова з новою віссю агресорів. Перегони за переорієнтацію і відновлення звичайних засобів стримування в епоху стратегічної конфронтації", - сказав він на форумі в Давосі, додавши, що під "звичайним стримуванням" має на увазі бронетанкові сили.Частиною "осі агресорів" вважають Китай, Іран та КНДР, які працюють із Росією над дестабілізацією Заходу.Офіцери Міноборони Великої Британії вважають, що як тільки Трамп укладе мирну угоду, між РФ та Заходом почнеться гонка за підготовку своїх армій до наступного конфлікту.Є думка, що РФ буде набагато сильнішою у потенційному наступному конфлікті, оскільки її військові постійно адаптуються до ведення бойових дій.

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