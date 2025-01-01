Щойно війна в Україні закінчиться, рф почне готувати армію до наступного конфлікту, - The Times

Щойно війна в Україні закінчиться, рф почне готувати армію до наступного конфлікту, - The Times
Припинення вогню в Україні дозволить Росії відновити свої збройні сили та вступити у змову із "новою віссю агресорів".

Про це пише видання The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Британський генерал-лейтенант Майк Елвісс вважає, що після припинення війни розпочнеться гонка за відновленням бронетанкових сил з метою підготовки до наступної війни.

"Безсумнівно те, що як тільки в Україні замовкнуть гармати, відбудеться російське відродження, відновлення і ще більша змова з новою віссю агресорів. Перегони за переорієнтацію і відновлення звичайних засобів стримування в епоху стратегічної конфронтації", - сказав він на форумі в Давосі, додавши, що під "звичайним стримуванням" має на увазі бронетанкові сили.

Частиною "осі агресорів" вважають Китай, Іран та КНДР, які працюють із Росією над дестабілізацією Заходу.

Офіцери Міноборони Великої Британії вважають, що як тільки Трамп укладе мирну угоду, між РФ та Заходом почнеться гонка за підготовку своїх армій до наступного конфлікту.

Є думка, що РФ буде набагато сильнішою у потенційному наступному конфлікті, оскільки її військові постійно адаптуються до ведення бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили в’язня, який втік із шахти в Нововолинську
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 січня
Сьогодні, 20:00
Щойно війна в Україні закінчиться, рф почне готувати армію до наступного конфлікту, - The Times
Сьогодні, 19:04
Директора одного з комунальних підприємств у Луцьку судитимуть за розтрату державних коштів
Сьогодні, 18:21
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героями Олегом Гайдуковим та Олександром Турочеком
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки, – держсекретар США Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки, – держсекретар США
Сьогодні, 13:16
Трамп доручив спецпосланцю Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів, — WSJ Трамп доручив спецпосланцю Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів, — WSJ
Сьогодні, 11:43
Зеленський назвав кількість миротворців, яка потрібна для припинення вогню Зеленський назвав кількість миротворців, яка потрібна для припинення вогню
Сьогодні, 09:42
Протягом минулої доби зафіксували 121 боєзіткнення на фронті, - Генштаб Протягом минулої доби зафіксували 121 боєзіткнення на фронті, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили в’язня, який втік із шахти в Нововолинську
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Щойно війна в Україні закінчиться, рф почне готувати армію до наступного конфлікту, - The Times
Сьогодні, 19:04
 0
Директора одного з комунальних підприємств у Луцьку судитимуть за розтрату державних коштів
Сьогодні, 18:21
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героями Олегом Гайдуковим та Олександром Турочеком
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8