Директора одного з комунальних підприємств у Луцьку судитимуть за розтрату державних коштів





Про це повідомили в територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Волинській області, пише



Як з'ясували детективи БЕБ, керівник підприємства за результатами проведеного тендеру уклав договір на закупівлю електричної енергії. Після цього впродовж року комунальне підприємство уклало додаткові угоди з постачальником енергоресурсів і підписало відповідні акти на збільшення вартості електроенергії.



Слідство встановило, що коливання ціни на світло у зазначений в документації період було недостатнім для того, щоб збільшувати ціну на закупку. У БЕБ Волині додали, що дії посадовця є неправомірними, і через підвищення ціни міський бюджет зазнав майже 4 мільйони гривень збитків.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



У разі доведення у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем керівнику комунального підприємства загрожує позбавлення волі до 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директору одного з комунальних підприємств міста Луцька повідомили про підозру у розтраті 3,8 мільйона гривень бюджетних коштів на закупівлі електроенергії.Про це повідомили в територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Волинській області, пише Суспільне Як з'ясували детективи БЕБ, керівник підприємства за результатами проведеного тендеру уклав договір на закупівлю електричної енергії. Після цього впродовж року комунальне підприємство уклало додаткові угоди з постачальником енергоресурсів і підписало відповідні акти на збільшення вартості електроенергії.Слідство встановило, що коливання ціни на світло у зазначений в документації період було недостатнім для того, щоб збільшувати ціну на закупку. У БЕБ Волині додали, що дії посадовця є неправомірними, і через підвищення ціни міський бюджет зазнав майже 4 мільйони гривень збитків.Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.У разі доведення у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем керівнику комунального підприємства загрожує позбавлення волі до 12 років.

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