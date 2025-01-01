Завтра у Луцьку прощатимуться з Героями Олегом Гайдуковим та Олександром Турочеком

23 січня відбудеться прощання з військовослужбовцями Олегом Гайдуковим та Олександром Турочеком.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Завтра, 23 січня, о 10.30 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Турочека Олександра Михайловича (22.11.1976 року народження), який загинув 20 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області.Цього ж дня, об 11 годині, у Свято-Хрестовоздвиженському храмі села Теремно відбудеться відспівування Гайдукова Олега Станіславовича (15.09.1981 року народження), який загинув 4 січня у районі населеного пункту Нікольський Курської області рф під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким Олександра Турочека та Олега Гайдукова.