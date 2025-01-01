Завтра у Луцьку прощатимуться з Героями Олегом Гайдуковим та Олександром Турочеком
Сьогодні, 17:15
23 січня відбудеться прощання з військовослужбовцями Олегом Гайдуковим та Олександром Турочеком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Завтра, 23 січня, о 10.30 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Турочека Олександра Михайловича (22.11.1976 року народження), який загинув 20 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області.
Цього ж дня, об 11 годині, у Свято-Хрестовоздвиженському храмі села Теремно відбудеться відспівування Гайдукова Олега Станіславовича (15.09.1981 року народження), який загинув 4 січня у районі населеного пункту Нікольський Курської області рф під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким Олександра Турочека та Олега Гайдукова.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Завтра, 23 січня, о 10.30 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Турочека Олександра Михайловича (22.11.1976 року народження), який загинув 20 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області.
Цього ж дня, об 11 годині, у Свято-Хрестовоздвиженському храмі села Теремно відбудеться відспівування Гайдукова Олега Станіславовича (15.09.1981 року народження), який загинув 4 січня у районі населеного пункту Нікольський Курської області рф під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким Олександра Турочека та Олега Гайдукова.
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