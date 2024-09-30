Європарламент не визнає майбутні вибори в Білорусі, підтримуючи санкції проти Лукашенка

Європарламент не визнає майбутні вибори в Білорусі, підтримуючи санкції проти Лукашенка
Європарламент переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію, у якій закликає країни ЄС та міжнародну спільноту не визнавати "президентські вибори", призначені на 26 січня у Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає Цензор.НЕТ.

Текст резолюції підтримали 429 депутатів, 205 проголосували "проти", а 23 утримались.

У документі засуджуються триваючі репресії в Білорусі та їхнє посилення напередодні так званих "виборів", що підкріплюються нелегітимним правлінням президента Олександра Лукашенка, який залишається при владі з 1994 року.

Європарламент заявляє, що жоден із кандидатів на виборах не є справжнім конкурентом Лукашенка, що робить вибори формальними. "Підкреслюючи невизнання Лукашенка як президента та позицію щодо того, що увесь білоруський режим є нелегітимним, євродепутати висловлюють непохитну підтримку білоруському народу у його прагненні до демократії, свободи і дотримання прав людини", - додають у тексті.

Також в документі висловлена стурбованість ситуацією з політв'язнями в Білорусі, кількість яких перевищує 1200 осіб, та заклик ЄС до подальшого розслідування порушень прав людини в країні. Євродепутати наголосили на підтримці білоруського народу і засудили участь Лукашенка в агресії Росії проти України, зазначаючи, що Білорусь фактично стала підконтрольною Росії в рамках "союзної держави".

Резолюція також закликає ЄС та міжнародних партнерів посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, відповідальних за репресії та участь у війні Росії проти України.

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Теги: вибори, Білорусь
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