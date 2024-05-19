Мешканку Волині оштрафували за те, що її син прогулював уроки

Мешканку Волині оштрафували за те, що її син прогулював уроки
У Камінь-Каширському районі на матір десятикласника склали адмінпротокол, оскільки хлопець не зʼявився на жодному з онлайн-занять у першому семестрі. Тепер жінці загрожує штраф.

Про це повідомила 20 січня пресслужба поліції, пише ZAXID.NET.

За інформацією правоохоронців, учень десятого класу заочної форми навчання одноєї зі шкіл району протягом першого семестру 2024-2025 року не відвідав жодного онлайн-уроку та не з’явився на очні консультаційно-залікові сесії.

«У ході перевірки з матір’ю учня провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обовʼязків), який скерували до суду», – зазначають поліцейські.

Жінці загрожує від 850 до 1700 грн штрафу. При повторному порушенні розмір штрафу зросте від 1700 до 5100 грн. Крім того, якщо встановлять вину обох батьків, то до відповідальності притягнуть і матір, і батька – їм доведеться сплатити повну суму окремо.

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Теги: учень, уроки, Волинь
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