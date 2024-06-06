14 тисяч доларів - за виїзд у Молдову: волинський поліцейський переправляв військовозобов'язаних за кордон

14 000 доларів США - за незаконне переправлення громадянина у Молдову: волинському поліцейському повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури поліцейському Управління патрульної поліції у Волинській області повідомлено про підозру у зловживанні впливом та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, поліцейський прийняв від військовозобов'язаного громадянина пропозицію неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США за вплив на ухвалення уповноваженими особами рішення про надання чоловікові статусу особи з інвалідністю для можливості отримання відстрочки від призову або перетину державного кордону з метою ухилення від мобілізації.Окрім того, упродовж грудня 2024 – січня 2025 правоохоронець організовував для «клієнта» виїзд у Республіку Молдова - дізнався схему незаконного перетину кордону, домовився про оплату усіх послуг щодо його переправлення в сумі 14 тисяч доларів США, надав усі інструкції та вказівки.Удень 19 січня 2025 року, під час передачі «клієнтом» коштів для оплати за незаконний перетин кордону, поліцейського затримали.Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Окрім того, поліцейського також відсторонено від посади та накладено арешт на його майно.