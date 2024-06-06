14 тисяч доларів - за виїзд у Молдову: волинський поліцейський переправляв військовозобов'язаних за кордон

14 тисяч доларів - за виїзд у Молдову: волинський поліцейський переправляв військовозобов'язаних за кордон
14 000 доларів США - за незаконне переправлення громадянина у Молдову: волинському поліцейському повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури поліцейському Управління патрульної поліції у Волинській області повідомлено про підозру у зловживанні впливом та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, поліцейський прийняв від військовозобов'язаного громадянина пропозицію неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США за вплив на ухвалення уповноваженими особами рішення про надання чоловікові статусу особи з інвалідністю для можливості отримання відстрочки від призову або перетину державного кордону з метою ухилення від мобілізації.

Окрім того, упродовж грудня 2024 – січня 2025 правоохоронець організовував для «клієнта» виїзд у Республіку Молдова - дізнався схему незаконного перетину кордону, домовився про оплату усіх послуг щодо його переправлення в сумі 14 тисяч доларів США, надав усі інструкції та вказівки.

Удень 19 січня 2025 року, під час передачі «клієнтом» коштів для оплати за незаконний перетин кордону, поліцейського затримали.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, поліцейського також відсторонено від посади та накладено арешт на його майно.

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Теги: Волинь, поліцейський, переправлення військовозобов'язаних
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