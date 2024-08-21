Письменник з Луцька Павло Коробчук долучився до до лав Національної гвардії України

Павло Коробчук долучився до лав Національної гвардії України.



Про це він



"Долучився до Центру спецпризначення Омега. В коментарі - важливий збір на дрони для бійців, прошу підтримати і поширити", - написав Павло Коробчук.



Нагадаємо, що до українського війська долучилися Сергій Жадан, Сергій Мартинюк, Олександр Положинський, Андрій Хливнюк.



ДОВІДКОВО



Павло Коробчук – популярний поет та публіцист, твори якого читають не лише в Україні, а й за кордоном. Народився у Луцьку, закінчив Факультет україністики, а у 17 років отримав літературну премію «Смолоскип». Творчість поета неодноразово отримувала визнання на різних мистецьких конкурсах. Його поезії перекладають на англійську, італійську, польську, німецьку, словацьку, сербську, литовську мови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український письменник і поетдолучився до лав Національної гвардії України.Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці."Долучився до Центру спецпризначення Омега. В коментарі - важливий збір на дрони для бійців, прошу підтримати і поширити", - написав Павло Коробчук.Нагадаємо, щоПавло Коробчук – популярний поет та публіцист, твори якого читають не лише в Україні, а й за кордоном. Народився у Луцьку, закінчив Факультет україністики, а у 17 років отримав літературну премію «Смолоскип». Творчість поета неодноразово отримувала визнання на різних мистецьких конкурсах. Його поезії перекладають на англійську, італійську, польську, німецьку, словацьку, сербську, литовську мови.

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