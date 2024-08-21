Письменник з Луцька Павло Коробчук долучився до до лав Національної гвардії України
Сьогодні, 14:40
Український письменник і поет Павло Коробчук долучився до лав Національної гвардії України.
Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
"Долучився до Центру спецпризначення Омега. В коментарі - важливий збір на дрони для бійців, прошу підтримати і поширити", - написав Павло Коробчук.
Нагадаємо, що до українського війська долучилися Сергій Жадан, Сергій Мартинюк, Олександр Положинський, Андрій Хливнюк.
ДОВІДКОВО
Павло Коробчук – популярний поет та публіцист, твори якого читають не лише в Україні, а й за кордоном. Народився у Луцьку, закінчив Факультет україністики, а у 17 років отримав літературну премію «Смолоскип». Творчість поета неодноразово отримувала визнання на різних мистецьких конкурсах. Його поезії перекладають на англійську, італійську, польську, німецьку, словацьку, сербську, литовську мови.
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Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
"Долучився до Центру спецпризначення Омега. В коментарі - важливий збір на дрони для бійців, прошу підтримати і поширити", - написав Павло Коробчук.
Нагадаємо, що до українського війська долучилися Сергій Жадан, Сергій Мартинюк, Олександр Положинський, Андрій Хливнюк.
ДОВІДКОВО
Павло Коробчук – популярний поет та публіцист, твори якого читають не лише в Україні, а й за кордоном. Народився у Луцьку, закінчив Факультет україністики, а у 17 років отримав літературну премію «Смолоскип». Творчість поета неодноразово отримувала визнання на різних мистецьких конкурсах. Його поезії перекладають на англійську, італійську, польську, німецьку, словацьку, сербську, литовську мови.
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