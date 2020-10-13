За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 100 тисяч людей. Є померлі, - МОЗ

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 100 тисяч людей. Є померлі, - МОЗ
Минулого тижня, з 13 до 19 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні захворіли 106 639 людей. З них половина — діти.

Про це повідомили Міністерство охорони здоров'я України та Центр громадського здоров’я, пише Громадське.

Так, у 341 дорослого і 31 дитини лікарі діагностували COVID-19.

До медзакладів країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 потрапили 1411 дорослих і 1873 дитини.

Унаслідок ускладнень грипу померли двоє людей — у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Також медики повідомили про пʼять летальних випадків через ускладнення COVID-19. Профілактичних щеплень у померлих не було.

Незначне перевищення епідпорогу зберігається лише в Тернопільській області, однак у 16 регіонах циркулюють віруси грипу А та В.

Зазначимо, епідемічний сезон грипу та ГРВІ почався в Україні 30 вересня 2024 року. Загалом відтоді й до 19 січня 1 819 714 людей перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Це на 20,5% менше, ніж торік.

Як захиститися?

МОЗ зазначає: найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу — щорічна вакцинація, зокрема для людей із груп ризику.

Варто пам’ятати, що вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19, і навпаки. Щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з рекомендованим інтервалом.

Щеплення проти COVID-19 в Україні є безоплатними. Зробити їх можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Вакцину проти грипу можна придбати в аптеках країни. Станом на 19 січня 2025 року від грипу вакцинувалися 105 164 українці.

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Теги: грип, захворюваність
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