«Кожен мав прапор, який мусив сам виготовити»: спогади учасників першого «Ланцюга єднання» на Волині

«Кожен мав прапор, який мусив сам виготовити»: спогади учасників першого «Ланцюга єднання» на Волині
22 січня – День Соборності України, коли у 1919 році проголосили Акт Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Республікою. Перший несанкціонований мітинг у Луцьку відбувся у 1990 році.

Того дня учасники підняли синьо-жовті прапори, а живий ланцюг єднання розпочався із Театрального майдану, розповів Суспільному учасник акції 1990 року Михайло Тиский.

"Починаючи зі Львова і до Києва ми трималися за руки"

"То була неділя, 21 січня, бо не можна було в будній день. Ми, взявшись за руки, зробили ланцюг вздовж вулиці Леніна тоді, а тепер проспект Волі й аж сюди до Замкової площі. Як приїхали автобуси, то весь Театральний майдан був заповнений людьми", — пригадує учасник акції Михайло Тиский.
«Кожен мав прапор, який мусив сам виготовити»: спогади учасників першого «Ланцюга єднання» на Волині

За словами Михайла Тиского, Народний рух, який утворився 1989 року пропонував відзначати День Злуки у вигляді живого ланцюга. Такий ланцюг був і до нього була залучена і Волинь.

"Це був складний період — інформаційний простір був під комуністичною партією. Ми самі збиралися на Замковій площі й розказували людям що таке Акт Злуки, — говорить волинянин. — Нам це вдалося. Починаючи зі Львова і до Києва ми трималися за руки, а в деяких місцях через 5-10 метрів. І кожен мав прапор, який мусив сам виготовити".

Як пригадує ще один учасник "Ланцюга єднання" Віктор Федосюк, завдяки такій акції у 1990 році українці показали свою національну ідею та єдність.

"Було відчуття, що ми – разом. Не тільки захід і схід України. Ми хотіли донести, що наша сила в тому, що ми готові в чисте поле. Холод і недобрі погодні умови, але ми показали, що ми можемо зібратись і підтримати ту ідею об’єднання України, яка не відбулася 100 років тому — Акт Злуки", — каже Віктор Федосюк.
«Кожен мав прапор, який мусив сам виготовити»: спогади учасників першого «Ланцюга єднання» на Волині

Акцію "Ланцюг єднання" волиняни завершили на Замковій площі 21 січня 1990 року мітингом.

"Я думаю, що головне у державі — це справедливість. От цього у нас немає. Немає єднання між нижніми й верхніми прошарками суспільства. Немає справедливих судів, справедливого відношення до громадянина, — говорить Віктор Федосюк. — У багатьох випадках громадянин у нашій державі — безправний. Побажання: аби ми перемогли. І побудували справедливу державу, якою ми б гордились".

Як додав волинянин Михайло Тиский, загалом на всю протяжність Акту Злуки вийшло понад 5 мільйонів людей.

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Теги: Волинь, ланцюг єднання
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