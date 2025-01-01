Трамп доручив спецпосланцю Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів, — WSJ

Дональд Трамп доручив спецпосланцеві щодо війни в Україні Кіту Келлогу закінчити російсько-український конфлікт за 100 днів.



Про це пише Wall Street Journal, повідомляє



Як пише видання, Келлога, як і деяких інших спецпосланців Трампа, призначили, незважаючи на брак відповідного досвіду. Колишні колеги Келлога кажуть, що його минулий військовий досвід може бути важливим для республіканця.



А втім, Келлог ніколи не працював дипломатом, тому, ймовірно, він не братиме участі в жодних реальних переговорах із росією.



У москві зі свого боку не висловили ніякої зацікавленості у співпраці з Келлогом, продовжує WSJ. Однак у кремлі припускають, що взаєморозуміння між Дональдом Трампом і володимиром путіним може призвести до поліпшення відносин між США та рф.



Нагадаємо, раніше Кіт Келлог уже заявляв, що прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів від моменту інавгурації Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня.



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27 листопада 2024 року Дональд Трамп призначив 80-річного генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального посланця щодо війни в Україні.



ЗМІ описували деталі плану, згідно з яким Келлог пропонує завершити війну в Україні. Зокрема, він пропонував припинення вогню між росією та Україною за поточною лінією бойових дій. А щоби спонукати Україну почати перемовини, її, мовляв, треба продовжити озброювати лише в тому разі, якщо вона погодиться сісти за стіл переговорів.



Крім того, у плані йдеться про відкладення питання членства України в Альянсі, а Київ повинен повернути окуповані території, використовуючи лише дипломатичні засоби. Тим часом із росії можуть зняти санкції, якщо та підпише мирну угоду, яка влаштує Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАдоручив спецпосланцеві щодо війни в Українізакінчити російсько-український конфлікт за 100 днів.Про це пише Wall Street Journal, повідомляє Громадське Як пише видання, Келлога, як і деяких інших спецпосланців Трампа, призначили, незважаючи на брак відповідного досвіду. Колишні колеги Келлога кажуть, що його минулий військовий досвід може бути важливим для республіканця.А втім, Келлог ніколи не працював дипломатом, тому, ймовірно, він не братиме участі в жодних реальних переговорах із росією.У москві зі свого боку не висловили ніякої зацікавленості у співпраці з Келлогом, продовжує WSJ. Однак у кремлі припускають, що взаєморозуміння між Дональдом Трампом і володимиром путіним може призвести до поліпшення відносин між США та рф.Нагадаємо, раніше Кіт Келлог уже заявляв, що прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів від моменту інавгурації Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня.27 листопада 2024 року Дональд Трамп призначив 80-річного генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального посланця щодо війни в Україні.ЗМІ описували деталі плану, згідно з яким Келлог пропонує завершити війну в Україні. Зокрема, він пропонував припинення вогню між росією та Україною за поточною лінією бойових дій. А щоби спонукати Україну почати перемовини, її, мовляв, треба продовжити озброювати лише в тому разі, якщо вона погодиться сісти за стіл переговорів.Крім того, у плані йдеться про відкладення питання членства України в Альянсі, а Київ повинен повернути окуповані території, використовуючи лише дипломатичні засоби. Тим часом із росії можуть зняти санкції, якщо та підпише мирну угоду, яка влаштує Україну.

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