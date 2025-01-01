Зупинилося серце Героя з Волині Руслана Світача

Зупинилося серце Героя з Волині Руслана Світача
Зупинилося серце Героя з Волині Руслана Світача.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"З невимовним жалем повідомляємо, що рядовий Руслан Світач, 1978 року народження, після важкого поранення, отриманого під час ведення бойових дій за незалежність і свободу України, проходив реабілітацію, але, на жаль, його серце зупинилося.

Руслан був призваний до лав Збройних сил України відповідно до наказу начальника Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області від 19.06.2022 року. Він з гідністю та мужністю виконував свій обов'язок, захищаючи нашу країну.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і побратимам Руслана. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.
З метою вшанування пам’яті Руслана Світача у Вишнівській територіальній громаді 22-24 січня 2025 року оголошено Днями жалоби.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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