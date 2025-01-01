Зеленський назвав кількість миротворців, яка потрібна для припинення вогню

Володимир Зеленський заявив, що знадобиться щонайменше 200 тисяч миротворців, щоб запобігти новому нападу росії після укладання угоди про припинення вогню.



Про це глава української держави розповів журналістам після виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії, пише



За словами Зеленського, 200 тисяч миротворчого контингенту — «це мінімум», який потрібен Україні для захисту від нового потенційного нападу росії за умови, що російська армія нараховуватиме 1,5 мільйона особового складу, а Збройні сили України матимуть половину від цієї кількості — 800 тисяч, як нині.



«Інакше це ніщо. Інакше це щось, знаєте, на зразок того, як у нас діяла місія ОБСЄ, і ніхто не знав, чим вона може допомогти. У них просто були офіси — і це все», — сказав Зеленський.



Крім того, український президент зазначив, що навіть такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні.



Західні війська в Україні



Ще в лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



У листопаді того самого року французьке видання Le Monde написало, що окремі європейські лідери знову повернулися до дискусії про можливе відправлення західних військ до України через потенційну відмову нового президента США Дональда Трампа надавати допомогу Києву.



Тим часом американські ЗМІ поширювали план врегулювання війни в Україні, який нібито запропонували радники новообраного президента США.



Він, зокрема, передбачає створення демілітаризованої зони на замороженій лінії фронту між росією та Україною, а безпеку там гарантуватимуть війська європейських країн.



Президент Володимир Зеленський заявив, війська партнерів в Україні можуть стати одним із найкращих інструментів, щоб примусити рф до миру. Однак він наголосив, що європейська миротворча місія не повинна замінити Україні членство в НАТО.



Про готовність відправити миротворців казали в Італії, Німеччині та Великій Британії. Хоча міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що погодити європейську миротворчу місію має і росія.



Водночас у Польщі заявили, що не планують відправляти до України свої війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що знадобиться щонайменше 200 тисяч миротворців, щоб запобігти новому нападу росії після укладання угоди про припинення вогню.Про це глава української держави розповів журналістам після виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії, пише Громадське За словами Зеленського, 200 тисяч миротворчого контингенту — «це мінімум», який потрібен Україні для захисту від нового потенційного нападу росії за умови, що російська армія нараховуватиме 1,5 мільйона особового складу, а Збройні сили України матимуть половину від цієї кількості — 800 тисяч, як нині.«Інакше це ніщо. Інакше це щось, знаєте, на зразок того, як у нас діяла місія ОБСЄ, і ніхто не знав, чим вона може допомогти. У них просто були офіси — і це все», — сказав Зеленський.Крім того, український президент зазначив, що навіть такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні.Ще в лютому 2024 року президент Франціїна зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, держави не досягли консенсусу щодо цього питання.У листопаді того самого року французьке видання Le Monde написало, що окремі європейські лідери знову повернулися до дискусії про можливе відправлення західних військ до України через потенційну відмову нового президента США Дональда Трампа надавати допомогу Києву.Тим часом американські ЗМІ поширювали план врегулювання війни в Україні, який нібито запропонували радники новообраного президента США.Він, зокрема, передбачає створення демілітаризованої зони на замороженій лінії фронту між росією та Україною, а безпеку там гарантуватимуть війська європейських країн.Президент Володимир Зеленський заявив, війська партнерів в Україні можуть стати одним із найкращих інструментів, щоб примусити рф до миру. Однак він наголосив, що європейська миротворча місія не повинна замінити Україні членство в НАТО.Про готовність відправити миротворців казали в Італії, Німеччині та Великій Британії. Хоча міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що погодити європейську миротворчу місію має і росія.Водночас у Польщі заявили, що не планують відправляти до України свої війська.

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