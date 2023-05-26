У луцькій гімназії – новий директор





Про це повідомили на сторінці Департаменту освіти Луцької міської ради.



«За результатами конкурсу на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 3 Луцької міської ради» переможцем визначено Пшибельського Володимира Володимировича», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У гімназії № 3 міста Луцька з'явився новий директор.Про це повідомили на сторінці Департаменту освіти Луцької міської ради.«За результатами конкурсу на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 3 Луцької міської ради» переможцем визначено», – йдеться у повідомленні.

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