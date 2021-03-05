Скільки на Волині за тиждень захворіло людей на ГРВІ: озвучено цифру

Скільки на Волині за тиждень захворіло людей на ГРВІ: озвучено цифру
З 13 по 19 січня 2025 року занедужало 3892 людини, близько 60% із них – діти (2296 осіб). Випадків COVID-19 не зареєстровано.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру профілактики та хвороб.

Всього з приводу ГРВІ до інфекційних стаціонарів госпіталізовано 92 пацієнти (2,3 % всіх, хто захворіли). Летальних випадків не зареєстровано.

Проти грипу вакциновано понад 3000 людей, зокрема, понад 1700 – із групи медичного та епідемічного ризику, серед яких 588 дітей.

Протягом епідемічного сезону, з 30 вересня по 19 січня, на ГРВІ перехворіло понад 65 тисяч волинян, що на 25% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.

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Теги: ГРВІ, статистика
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