У Луцьку з вікна 5-го поверху впав чоловік: він помер в лікарні

У Луцьку з вікна 5-го поверху впав чоловік: він помер в лікарні
У Луцьку на вулиці Грабовського чоловік випав з п'ятого поверху будинку.

Про це журналістам сайту «Конкурент» стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася пізно ввечері 19 січня.

Як розповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби волинської екстренки Станіслав Лінік, звернення до медиків екстреної допомоги надійшо о 23:50.

«Пацієнт – чоловік, 30-35 років, з діагнозом «кататравма» доставлений у міські клінічну лікарню», – сказав Лінік.

У секторі комунікацій волинської поліції розповіли, що чоловік згодом помер в лікарні. Також відомо, що загиблий 1991 року народження. До реєстру внесено відомості за статтею 115 з приміткою «нещасний випадок».

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Теги: трагедія, Луцьк
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