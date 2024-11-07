У Луцьку з вікна 5-го поверху впав чоловік: він помер в лікарні

У Луцьку на вулиці Грабовського чоловік випав з п'ятого поверху будинку.Про це журналістам сайту «Конкурент» стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася пізно ввечері 19 січня.Як розповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби волинської екстренки, звернення до медиків екстреної допомоги надійшо о 23:50.«Пацієнт – чоловік, 30-35 років, з діагнозом «кататравма» доставлений у міські клінічну лікарню», – сказав Лінік.У секторі комунікацій волинської поліції розповіли, що чоловік згодом помер в лікарні. Також відомо, що загиблий 1991 року народження. До реєстру внесено відомості за статтею 115 з приміткою «нещасний випадок».