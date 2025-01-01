Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22 січня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 20 січня, була несильна магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатна впливати на самопочуття людей. Вже до вівторка, 21 січня, вона вщухла до невеликих магнітних хвилювань. А в середу, 22 січня, магнітосфера прийде до норми.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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