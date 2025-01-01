Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22 січня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 20 січня, була несильна магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатна впливати на самопочуття людей. Вже до вівторка, 21 січня, вона вщухла до невеликих магнітних хвилювань. А в середу, 22 січня, магнітосфера прийде до норми.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 20 січня, була несильна магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатна впливати на самопочуття людей. Вже до вівторка, 21 січня, вона вщухла до невеликих магнітних хвилювань. А в середу, 22 січня, магнітосфера прийде до норми.
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