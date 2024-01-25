Над чим планує працювати новий директор заповідника «Старий Луцьк»: подробиці

Віктор Баюк. Серед його планів — знайти англомовного гіда для проведення екскурсій, організувати відзначення ювілею заповідника, продовжити пошукові роботи в підземеллях в Старому місті.



Про це він розповів у коментарі



Конкурс на заміщення посади директора відбувся у січні 2025 року. Згідно з результатами, Віктор Баюк, який 12 років працював на посаді заступника директора, замінив свого керівника Павла Рудецького.



Новий директор поділився планами на 2025 рік. У програмі розвитку заповідника:



відзначення 40-річчя заповідника;



підвищення відвідуваності та покращення якості екскурсійного обслуговування;



дослідження Луцького замку: продовження розробки підземних просторів й включення їх до туристичних маршрутів;



оцифрування наукових фондів, зокрема стародруків Музею книги;



створення сайту: планується зробити його зручним для користування відвідувачів разом із доступними функціями, наприклад, замовити екскурсію онлайн або придбати квиток чи отримати потрібну для туриста інформацію.



Також в заповіднику шукають гіда зі знанням англійської мови, щоб надавати екскурсії для іноземних туристів.



Чим займається заповідник

Тут зберігаються пам’ятки історико-культурної спадщини міста, сюди звертаються туристи щодо екскурсій. Заповідник також опікується Луцьким замком.



Фінансує заповідник держава, зокрема на 2024 рік було виділено державну субвенцію обсягом 2,4 мільйона гривень, на 2025 рік очікують таку ж суму.



Додаткові кошти надходять з послуг, які надає історико-культурний заповідник. Віктор Баюк запевняє, що шукатиме нові можливості для розвитку.



Графік роботи Луцького замку



з вересня по березень з 10:00 до 17:00;



з квітня по вересень з 10:00 до 19:00.



Віктор Баюк повідомив, що в заповіднику міркують, чи варто змінити графік і продовжити час роботи замку в літній час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У державному історико-культурному заповіднику у Луцьку — новий директор. Ним став колишній заступник. Серед його планів — знайти англомовного гіда для проведення екскурсій, організувати відзначення ювілею заповідника, продовжити пошукові роботи в підземеллях в Старому місті.Про це він розповів у коментарі misto.media Конкурс на заміщення посади директора відбувся у січні 2025 року. Згідно з результатами, Віктор Баюк, який 12 років працював на посаді заступника директора, замінив свого керівника Павла Рудецького.Новий директор поділився планами на 2025 рік. У програмі розвитку заповідника:відзначення 40-річчя заповідника;підвищення відвідуваності та покращення якості екскурсійного обслуговування;дослідження Луцького замку: продовження розробки підземних просторів й включення їх до туристичних маршрутів;оцифрування наукових фондів, зокрема стародруків Музею книги;створення сайту: планується зробити його зручним для користування відвідувачів разом із доступними функціями, наприклад, замовити екскурсію онлайн або придбати квиток чи отримати потрібну для туриста інформацію.Також в заповіднику шукають гіда зі знанням англійської мови, щоб надавати екскурсії для іноземних туристів.Чим займається заповідникТут зберігаються пам’ятки історико-культурної спадщини міста, сюди звертаються туристи щодо екскурсій. Заповідник також опікується Луцьким замком.Фінансує заповідник держава, зокрема на 2024 рік було виділено державну субвенцію обсягом 2,4 мільйона гривень, на 2025 рік очікують таку ж суму.Додаткові кошти надходять з послуг, які надає історико-культурний заповідник. Віктор Баюк запевняє, що шукатиме нові можливості для розвитку.Графік роботи Луцького замкуз вересня по березень з 10:00 до 17:00;з квітня по вересень з 10:00 до 19:00.Віктор Баюк повідомив, що в заповіднику міркують, чи варто змінити графік і продовжити час роботи замку в літній час.

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