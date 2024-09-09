На луцькій автостанції знову здорожчали квитки
Сьогодні, 22:48
На луцькій автостанції №1, що на вулиці Конякіна, зросла вартість квитів. Зі слів керівництва, підвищення сталося через те, що окремі перевізники переглянули свої тарифи.
Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповіла очільниця правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.
«Кожен перевізник надає нам свої тарифи, вони щороку їх переглядають. За усіх 289 перевізників сказати не можу, але тарифи ростуть саме за їхнім поданням, а ми вносимо це в систему», – каже пані Наталія.
Вона наголосила: автостанція бере лише 10% станційного збору і цей відсоток не змінювався протягом останніх 10 років. Ці ж кошти витрачають на благоустрій приміщень, ремонти та інші нововведення.
Зі слів Гітун, на території облаштували пандуси, сенсорні двері для заїзду візком та вбиральні для людей з інвалідністю. Натомість жінка нарікає на якість автобусного складу, яким володіють перевізники. Мовляв, немає транспорту, який був би пристосований для маломобільних верств населення.
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Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповіла очільниця правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.
«Кожен перевізник надає нам свої тарифи, вони щороку їх переглядають. За усіх 289 перевізників сказати не можу, але тарифи ростуть саме за їхнім поданням, а ми вносимо це в систему», – каже пані Наталія.
Вона наголосила: автостанція бере лише 10% станційного збору і цей відсоток не змінювався протягом останніх 10 років. Ці ж кошти витрачають на благоустрій приміщень, ремонти та інші нововведення.
Зі слів Гітун, на території облаштували пандуси, сенсорні двері для заїзду візком та вбиральні для людей з інвалідністю. Натомість жінка нарікає на якість автобусного складу, яким володіють перевізники. Мовляв, немає транспорту, який був би пристосований для маломобільних верств населення.
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