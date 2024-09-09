На луцькій автостанції знову здорожчали квитки

На луцькій автостанції знову здорожчали квитки
На луцькій автостанції №1, що на вулиці Конякіна, зросла вартість квитів. Зі слів керівництва, підвищення сталося через те, що окремі перевізники переглянули свої тарифи.

Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповіла очільниця правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.

«Кожен перевізник надає нам свої тарифи, вони щороку їх переглядають. За усіх 289 перевізників сказати не можу, але тарифи ростуть саме за їхнім поданням, а ми вносимо це в систему», – каже пані Наталія.

Вона наголосила: автостанція бере лише 10% станційного збору і цей відсоток не змінювався протягом останніх 10 років. Ці ж кошти витрачають на благоустрій приміщень, ремонти та інші нововведення.

Зі слів Гітун, на території облаштували пандуси, сенсорні двері для заїзду візком та вбиральні для людей з інвалідністю. Натомість жінка нарікає на якість автобусного складу, яким володіють перевізники. Мовляв, немає транспорту, який був би пристосований для маломобільних верств населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автостанція, луцьк, доходи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькій автостанції знову здорожчали квитки
Сьогодні, 22:48
Війна має закінчитися – різка заява нового держсекретаря США Рубіо про Україну
Сьогодні, 22:12
Інновації на вашому зап'ясті: розумні годинники від Apple
Сьогодні, 21:59
Торік 199 контрактників з Луцької громади отримали по 15 тис. грн
Сьогодні, 21:45
Важили менш як 1 кг: з перинатального центру в Луцьку виписали двох малюків-поспішайок
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
Кому належить луцька автостанція та які мільйони там крутяться Кому належить луцька автостанція та які мільйони там крутяться
09 вересень, 2024, 22:48
У Луцьку на автостанції водій автомобіля збив 46-річну жінку У Луцьку на автостанції водій автомобіля збив 46-річну жінку
03 квітень, 2024, 10:47
Безхатьки платять гроші за перебування на луцькій автостанції вночі Безхатьки платять гроші за перебування на луцькій автостанції вночі
11 січень, 2024, 12:20
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
10 січень, 2024, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцькій автостанції знову здорожчали квитки
Сьогодні, 22:48
 0
Війна має закінчитися – різка заява нового держсекретаря США Рубіо про Україну
Сьогодні, 22:12
 0
Інновації на вашому зап'ясті: розумні годинники від Apple
Сьогодні, 21:59
 0
Торік 199 контрактників з Луцької громади отримали по 15 тис. грн
Сьогодні, 21:45
 0
Важили менш як 1 кг: з перинатального центру в Луцьку виписали двох малюків-поспішайок
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8