Війна має закінчитися – різка заява нового держсекретаря США Рубіо про Україну





Про це заявив новий держсекретар США Марко Рубіо в ефірі ABC News, передає



"Це складний, трагічний конфлікт, який розпочав Володимир Путін, який завдав величезної шкоди Україні та, я б стверджував, Росії, а також стабільності Європи. Тож єдиний спосіб вирішити ці речі — повернутися до прагматизму, але ми також маємо повернутися до серйозності, і це важка робота дипломатії. США мають тут зіграти свою роль. Ми підтримували Україну, але цей конфлікт має закінчитися", — сказав Рубіо.



На його думку, однією з найважливіших реплік у вчорашній інавгураційній промові було те, що президент Трамп сказав, що він хоче сприяти миру.



За словами дежсекратаря, для досягнення цієї мети потрібно включати "складну і жорстку дипломатію". Рубіо вважає, що кожній стороні доведеться поступитися.



"Тому що ні Росія, ні Україна не можуть досягти максималістських цілей, які вони можуть мати щодо цього конфлікту, але він хоче, щоб смерті припинилися. Це буде непросто, але важливо. Це має статися. Це пріоритет, і ми будемо над цим працювати, і це не буде обговорюватись на прес-конференціях чи інтерв’ю. Про це потрібно буде домовитися так само, як і про всі ці види угод, і це в умовах, коли ми використовуємо наші важелі впливу, нашу національну силу, щоб не тільки припинити конфлікт, але й забезпечити довгострокову стабільність для Європи та за її межами", — каже новий держсекретар США.



Також Рубіо зауважив, що війну в Україні потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через два-три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційною політикою США буде те, що війна в Україні має бути припинена.Про це заявив новий держсекретар СШАв ефірі ABC News, передає ТСН "Це складний, трагічний конфлікт, який розпочав Володимир Путін, який завдав величезної шкоди Україні та, я б стверджував, Росії, а також стабільності Європи. Тож єдиний спосіб вирішити ці речі — повернутися до прагматизму, але ми також маємо повернутися до серйозності, і це важка робота дипломатії. США мають тут зіграти свою роль. Ми підтримували Україну, але цей конфлікт має закінчитися", — сказав Рубіо.На його думку, однією з найважливіших реплік у вчорашній інавгураційній промові було те, що президент Трамп сказав, що він хоче сприяти миру.За словами дежсекратаря, для досягнення цієї мети потрібно включати "складну і жорстку дипломатію". Рубіо вважає, що кожній стороні доведеться поступитися."Тому що ні Росія, ні Україна не можуть досягти максималістських цілей, які вони можуть мати щодо цього конфлікту, але він хоче, щоб смерті припинилися. Це буде непросто, але важливо. Це має статися. Це пріоритет, і ми будемо над цим працювати, і це не буде обговорюватись на прес-конференціях чи інтерв’ю. Про це потрібно буде домовитися так само, як і про всі ці види угод, і це в умовах, коли ми використовуємо наші важелі впливу, нашу національну силу, щоб не тільки припинити конфлікт, але й забезпечити довгострокову стабільність для Європи та за її межами", — каже новий держсекретар США.Також Рубіо зауважив, що війну в Україні потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через два-три роки.

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